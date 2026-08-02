El portero Fran González llega al Sevilla desde el Real Madrid

Archivo - Fran González - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC y el Real Madrid comunicaron este domingo el traspaso del portero español Fran González al conjunto andaluz hasta 2031, después de cuatro años en la cantera blanca hasta llegar a debutar con el primer equipo en 2025.

"El Sevilla FC y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo para el traspaso del guardameta Francisco Javier González Pérez hasta junio de 2031, cinco temporadas", anunció el Sevilla en su página web.

El Madrid, por su parte, despidió al meta llegado a la cantera del conjunto blanco con 17 años, en 2022, hasta escalar al primer equipo. "El Real Madrid siempre será su casa y le agradece su trabajo y su entrega durante todos estos años", añade.

En la 2023/24 compitió habitualmente con el Real Madrid C en Tercera Federación, con el que logra el ascenso como campeón. Además, debutó en la UEFA Youth League con el Juvenil A y con el Castilla en Primera Federación, diputando el partido de la última jornada ante el Málaga CF.

El internacional Sub-21, campeón de Europa con la Sub-19, jugó con el Castilla las dos últimas campañas y se asentó después como tercer portero del Real Madrid, convocado por el primer equipo en Liga y Champions hasta su debut. Ahora, deja la capital para tratar de hacerse con la portería del Sevilla.