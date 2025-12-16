Portimao regresa al calendario de la F-1 en 2027 y 2028

Archivo - 77 BOTTAS Valtteri (fin), Mercedes AMG F1 GP W12 E Performance, action, 44 HAMILTON Lewis (gbr), Mercedes AMG F1 GP W12 E Performance, action 33 VERSTAPPEN Max (nld), Red Bull Racing Honda RB16B, action race start of the race, depart, during the - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Autódromo Internacional do Algarve, en la localidad portuguesa de Portimao, acogerá un Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 en 2027 y 2028, en el que será el regreso del 'Gran Circo' al circuito portugués después de las ediciones de 2020 y 2021, según comunicó la organización del campeonato este martes.

"La Fórmula 1 anunciado hoy que regresará a Portugal en 2027 y 2028 como parte de un acuerdo de dos años de duración con el gobierno portugués, Turismo de Portugal, y la promotora Parkalgar, Parques Tecnológicos e Desportivos, SA", explicaron los organizadores.

De este modo, Portimao regresará al calendario seis años después, después de haber acogido un Gran Premio en 2020 y 2021, dos años marcados por la pandemia de coronavirus. En ambas ediciones logró el triunfo el piloto británico Lewis Hamilton, por aquel entonces en Mercedes, quien superó el récord de victorias del alemán Michael Schumacher tras con la número 92 en 2021.

Portugal cuenta con una prestigiosa trayectoria en la Fórmula 1, al albergar su primer Gran Premio en Oporto en 1958, además de celebrar fines de semana de carreras en Monsanto y Estoril a lo largo de los 75 años de historia del 'Gran Circo', con el brasileño Ayrton Senna ganando su primer Gran Premio de Fórmula 1 en Estoril en 1985.

El presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali, se mostró "encantado" con el regreso de Portimao, un circuito que "ofrece emoción en la pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros" y cuya "energía levanta a los aficionados de sus asientos. "Espero volver a trabajar juntos para que Portimao vuelva al calendario con fuerza", aseguró.

Por su parte, el ministro de Economía y Cohesión Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida, destacó el impacto económico que supondrá este regreso. "Celebrar el Gran Premio en el Algarve refuerza nuestra estrategia de desarrollo regional, valorizando los territorios y creando oportunidades para las economías locales. Este evento, además de ser una fuente de prestigio para nuestro país, mejorará la imagen de Portugal en el mundo", manifestó.