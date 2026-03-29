Portugal y México empatan sin goles en la reinauguración del Estadio Azteca

March 27, 2026, Mexico City, Ciudad de Mexico, Mexico: Aerial view of the Banorte Stadium, known as Estadio Azteca, before its reopening for the friendly match in preparation for the 2026 FIFA World Cup between Mexico and Portugal after having remained cl - Europa Press/Contacto/Marco Gonzalez

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de México y Portugal empataron sin goles (0-0) en la reapertura del mítico Estadio Azteca de Ciudad de México, un partido amistoso de preparación para el Mundial 2026 en el que el combinado luso tuvo el dominio pero no consiguió traducirlo en goles y en el que el centrocampista del Real Betis Álvaro Fidalgo debutó con el 'Tri'.

En el emblemático recinto, ahora renombrado como Estadio Banorte y que abrió sus puertas después de 20 meses de obras de remodelación, los de Roberto Martínez, sin Cristiano Ronaldo, avisaron con un disparo desde la esquina del área de Joao Félix que se marchó por encima de la portería de Raúl 'Tala' Rangel. Gonçalo Ramos, poco después, se encontró con el palo.

El conjunto de Javier Aguirre, con el atlético Obed Vargas y Fidalgo en el once, se mostró incapaz de generar peligro, y menos tras el descanso, cuando el seleccionador portugués dio entrada a Vitinha, que se encargó de apoderarse del control del choque junto a Bruno Fernandes. Sin embargo, ni unos ni otros lograron anotar.

Todo en un encuentro marcado por la tragedia ocurrida dos horas antes del comienzo, cuando un aficionado murió tras caer desde las gradas del Estadio Azteca.

Portugal, que el martes jugará con Estados Unidos, está encuadrada en el Grupo K del Mundial 2026 junto a Uzbekistán, Colombia y un rival aún por determinar, que será el ganador de la repesca intercontinental entre la República Democrática del Congo y Jamaica.

Por su parte, México se enfrentará en el Grupo A a Sudáfrica, Corea del Sur y al vencedor de la eliminatoria europea entre República Checa y Dinamarca. El Campeonato del Mundo se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio.