El precandidato blaugrana Marc Ciria presentará sus 42 propuestas a modo de álbum de cromos - MOVIMENT 42

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del Moviment 42 y precandidato a la presidencia del FC Barcelona Marc Ciria presentará en las próximas semanas sus 42 principales propuestas electorales para la entidad blaugrana en un formato inspirado en los álbumes de cromos coleccionables, en el que cada pieza incluirá el diagnóstico de un problema del club y la solución planteada por su candidatura, desarrollada junto a profesionales especializados y aplicable desde el primer día.

Entre las primeras iniciativas que dará a conocer esta semana figura el denominado Plan Impulso Digital, que propone la creación de un identificador único de aficionado ('Fan ID') y una cartera digital integrada que permita centralizar en una sola aplicación entradas, servicios, comercio electrónico y herramientas de participación de los socios.

Otra de las propuestas es el Plan Ciria +1500 o Plan 5-25-50, que plantea limitar el precio de las entradas para socios, de modo que ningún acceso regular supere los 50 euros en partidos de categoría B o inferiores ni los 100 euros en encuentros de categoría A, además de impulsar descuentos familiares para facilitar la asistencia al estadio.

La candidatura también propone reformular el actual sistema de activos digitales del club mediante un modelo de 'Fan Token' basado en puntos de participación y fidelidad, orientado a premiar la implicación de los socios en lugar de la especulación.

En este sentido, también se basa en la implantación de asambleas híbridas -presenciales y telemáticas- y un nuevo sistema de compromisarios escogidos por sorteo y avalados por los socios para reforzar la participación y la gobernanza interna.