La Premier saca músculo ante LaLiga EA Sports en la Champions

Archivo - 18 September 2025, United Kingdom, Newcastle: Barcelona's Marcus Rashford celebrates scoring their side's first goal of the game during the UEFA Champions League soccer match between Newcastle United and FC Barcelona at St. James' Park. Photo: R - Richard Sellers/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal han disputado ya los 10 partidos de fase liga de la Liga de Campeones 2025-2026 en los que se enfrentaban a equipos de la Premier League, duelos en los que los sólo han podido sacar una victoria por nueve de los ingleses.

Hasta 10 duelos entre equipos españoles e ingleses deparó el sorteo de la fase liga de la máxima competición continental, dos para cada uno. Eso sí, sólo el Athletic, ante el Arsenal, el Villarreal, ante el Manchester City, y el Real Madrid, también ante los de Pep Guardiola, ejercerían de locales.

Un duelo de altos vuelos entre las dos mejores competiciones domésticas del mundo, que iba a medir el poderío de ambos. Y tras los diez enfrentamientos disputados, el resultado ha sido una victoria aplastante por parte de los ingleses. Tan sólo el FC Barcelona, campeón de LaLiga EA Sports, ante el Newcastle, 12º este curso, pudo lograr el triunfo (1-2) en el siempre complicado St. James Park.

Sin embargo, en el resto de encuentros entre equipos de ambas ligas, el resultado siempre fue el mismo: triunfo para el equipo de la Premier, entre ellos, la visita de los azulgranas a Stamford Bridge, donde cayeron con contundencia ante el Chelsea (3-0).

Tampoco lo conseguiría el Atlético de Madrid, ni en Anfield ante el Liverpool FC (3-2) con un gol 'in extremis' de Virgil van Dijk, ni en el Emirates Stadium, donde un excelso Arsenal pasó por encima de los de Diego Pablo Simeone (4-0), en la que es la mayor goleada encajada en este 'rush' de 10 partidos.

Dos derrotas que colchoneras fuera de casa que siguen la línea de los rojiblancos en este 2025 lejos del Metropolitano, donde han perdido 10 encuentros. A esto se suma que, en el caso de Europa, sólo ha ganado en cinco de los 22 partidos que ha jugado en territorio inglés.

Sí que tenía mejor bagaje contra equipos las islas el Real Madrid, sobre todo en los últimos años, en los que ha eliminado a Chelsea, dos veces; a Liverpool, tres veces, una de ellas en la final de 2022; y a Manchester City, otras tres veces. Aunque también es cierto que, desde la eliminación a manos del Ajax en el año 2019, las cuatro veces que los blancos han quedado apeados de la máxima competición continental ha sido a manos de un equipo inglés: City (2020 --octavos-- y 2023 --semifinales--), Chelsea (2021 --semifinales--) y Arsenal (2025 --cuartos de final--).

Sin embargo, esta temporada, el conjunto dirigido por Xabi Alonso no ha podido sacar ningún punto, ni ante el Liverpool, frente al que cayó en Anfield por la mínima (1-0), pero dejando muy malas sensaciones, ni ante el Manchester City, frente al cayó este miércoles por 1-2 en el Santiago Bernabéu, pese a adelantarse en el marcador.

Y si los tres equipos más potentes del fútbol español han sucumbido frente al poderío de la Premier League, el Athletic Club y el Villarreal han hecho lo propio, con el añadido de ni siquiera haber visto puerta. Los 'leones' perdieron en la jornada inaugural de la Liga de Campeones ante el Arsenal en San Mamés (0-2), y también en St. James Park ante el Newcastle (2-0), mientras que el Villareal lo hizo en casa ante el City (0-2) y en Londres ante el Tottenham (1-0).

En total, 9-1 para la Premier League con 21 goles ingleses por sólo cinco de los españoles. De hecho, Real Madrid (1), Atlético (2) y FC Barcelona (2) han sido capaces de perforar la portería rival, mientras que los colchoneros, con 7 tantos, ha sido el que más ha encajado.

Uno números que esclarecen la distancia que, a día de hoy, parece haber entre las dos competiciones. Aunque, hay que tener en cuenta que el factor campo ha jugado muy a favor de los ingleses, ya que ni Barcelona ni Atlético de Madrid, equipos bastante fiables ante su público, han ejercido de locales. De hecho, el Barça encadena 14 partidos como local sin perder ante un rival inglés --10 victorias y cuatro empates--.