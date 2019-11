El presidente de la federación francesa: "La aventura de Benzema con Francia ha terminado"

Publicado 16/11/2019 17:03:23 CET

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, ha asegurado que la "aventura" del delantero Karim Benzema con la selección gala "ha terminado", a pesar de que es "un muy buen jugador" y uno "de los mejores en su posición".

"Es un muy buen jugador, nunca cuestioné sus cualidades. En el Real Madrid, muestra que es uno de los mejores jugadores en su posición. Pero la aventura con Francia ha terminado", señaló Le Graët en una entrevista en RMC Sport.

A pesar de que no respondió directamente a las palabras de Le Graët, Benzema sí reaccionó a través de la red social Twitter, retuiteando un mensaje que le defendía. "Didier Deschamps no se posiciona claramente sobre Benzema, ¡es Le Graët el que definitivamente cierra la puerta de la selección! Como recordatorio de lo de Navidad del año pasado, dijiste que Karim ya no estaba en forma y que estaba en declive", escribió el usuario @KDjaziri, un 'tuit' del que se hizo eco el ariete de Lyon.

Desde que en 2015 se vio implicado en el 'caso Valbuena', acusado de extorsionar al centrocampista Mathieu Valbuena con un vídeo de carácter sexual, Benzema no ha recibido la llamada del seleccionador francés Didier Deschamps.

El pasado lunes, el propio Deschamps aseguró que el entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, cumplía "totalmente su papel" cuando afirmó que Karim Benzema era el mejor jugador del que podrían disponer los 'Bleus', después de que el delantero volviese a no ser convocado por el seleccionado galo.

Benzema ha sido internacional con Francia en 81 ocasiones, anotando 27 goles. Esta temporada, es Pichichi de la LaLiga Santander con el Real Madrid, después de marcar 9 tantos en las 13 primeras jornadas -y con un partido menos por el aplazamiento del Clásico-.