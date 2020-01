El presidente de Osasuna: "En el club faltaban unas cantidades que no estaban debidamente justificadas"

Publicado 27/01/2020 13:19:23 CET

Sabalza dice que internamente nadie le ha hablado de amaños y que se presentó denuncia por el dinero para que la Justicia investigara

PAMPLONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, ha afirmado que decidieron interponer una denuncia en el juzgado de instrucción porque, tras una auditoría realizada por el Consejo Superior de Deportes, "quedó claro que en el club faltaban unas cantidades que no estaban debidamente justificadas".

"Presentamos denuncia ante el Juzgado de Instrucción para que se aclarase cómo había salido ese dinero y para qué fines", ha afirmado este lunes Luis Sabalza, que ha declarado como testigo durante una hora en el denominado caso Osasuna.

En concreto, Sabalza ha citado una salida de 900.000 euros y otra de 1,4 millones de euros, en el primer caso correspondientes a un recibí suscrito por dos agentes inmobiliario que negaron haber recibido el dinero y que están acusados en el juicio, y en el segundo a nombre de una mercantil situada en Madeira.

"Lo que primero hicimos era tratar de conseguir cuál era el motivo por el que faltaba el dinero y nunca recibimos respuesta", ha indicado. Sabalza ha explicado que llegó en diciembre de 2014 a la Presidencia en un momento en el que el club tenía problemas económicos, por las deudas con Hacienda y otros, y problemas deportivos, tras el descenso a Segunda División.

Ha explicado además que el Consejo Superior de Deportes había ordenado una auditoría complementaria respecto del Club Atlético Osasuna, ante lo que "decidimos que íbamos a facilitar todo lo posible para que esa auditoría fuera lo más clara y transparente". Según ha dicho, la Junta Directiva "ha tratado de colaborar para que se clarifique y haya transparencia en el club y no había ningún tipo de problema para que se hiciese la auditora". "Di órdenes expresas de que se facilitarse toda la documentación necesaria", ha apuntado.

Sabalza también ha explicado cuál es el funcionamiento del club, señalando que "tenemos una Junta Directiva y una serie de empleados, tenemos una reunión semanal de la Junta Directiva todos los martes en la cual se nos exponen todos los pasos que hace el club, los gastos importantes, la contratación de empleados". "Nosotros somos los que aprobamos o denegamos", ha indicado.

El abogado de la Liga le ha preguntado si ha oído hablar dentro del club sobre amaños de partidos y ha señalado que internamente "nunca se ha hablado de amaños a nivel de empleados, en la calle probablemente se hablaba de esos temas, pero nadie me vino a contar nada en el ámbito de empleados".

Ha apuntado que el club no presentó denuncia o queja por sospecha de posibles amaños, sino que denunció que había 2,4 millones de euros que no estaban "debidamente justificados", considerando que era la Justicia la que debía investigar los hechos. "No hacemos una revisión de cada una de las cuentas, si ya denunciamos, entendemos que el juzgado está en la misión de hacerlo, esta junta directiva no se dedica a juzgar a nadie", ha afirmado. Según ha dicho, no tiene conocimiento de que la Liga o la Federación de Fútbol hayan abierto expediente a Osasuna por supuestos amaños de partidos.