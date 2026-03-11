El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, recibirá el 8 de abril el Premio Ovetense del Año 2025

Archivo - El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, atiende a los medios de comunicación durante la inauguración de una tienda de DIGI, a 13 de febrero de 2025, en Oviedo, Asturias (España). DIGI, el operador de telecomunicaciones del Grupo DIGI Commu - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, recibirá el 8 de abril, a las 20.00 horas, el Premio Ovetense del Año 2025, galardón que concede anualmente la revista 'Vivir Oviedo', dirigida por Santiago González-Alverú y patrocinado por Leomotor, Lexus y Banco Sadadell, durante una cena que se celebrará en el restaurante Deloya Latores, en Oviedo.

El jurado del galardón, reunido el 28 de enero, decidió distinguir a Martín Peláez por su condición de presidente del Real Oviedo y representante del Grupo Pachuca, y en particular por el ascenso del conjunto azul a la Primera División del fútbol español coincidiendo con la conmemoración del centenario del club, fundado en 1926.

La cena-homenaje, cuyas invitaciones podrán adquirirse hasta el 1 de abril por importe de 80 euros, reunirá a representantes del ámbito social, económico y deportivo de la ciudad y del Principado.

Según el acta, el reconocimiento, otorgado de forma nominal al presidente, pretende ser también "un homenaje al Real Oviedo, institución que desde hace cien años es una de las más representativas de la ciudad y del Principado de Asturias, trascendiendo ampliamente el ámbito estrictamente deportivo", y subraya su profundo arraigo histórico y social, su trayectoria deportiva y su contribución al prestigio del deporte asturiano.

El jurado destacó además la fidelidad "ejemplar" de la afición carbayona, el "proceso de crecimiento y consolidación" vivido por el club tras superar una de las etapas más complejas de su historia reciente y su papel como embajador de Oviedo, llevando el nombre de la ciudad allí donde compite, ligado a valores como el esfuerzo, la constancia, el respeto y el juego limpio.