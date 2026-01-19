El presidente de Senegal felicita a la selección por su victoria en la Copa África tras "una lucha heroica"

Archivo - El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, durante un acto en Dakar (archivo) - Christina Peters/dpa-Zentralbild - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, felicitó a la selección masculina de fútbol de su país por lograr, "de forma brillante" y tras "una lucha heroica frente a la adversidad y bajo inmensa presión", el título de la Copa África al batir este domingo por 1-0 en la final a la anfitriona Marruecos.

"Al entregarles la bandera nacional, les confiamos una misión. La lograron de forma brillante, al final de un partido épico, elevando los colores de Senegal a lo más alto del fútbol africano", escribió Bassirou Diomaye Faye en su perfil oficial de la red social 'X'.

El dirigente dio las gracias al combinado nacional "por esta histórica victoria". "Frente a la adversidad y bajo inmensa presión, libraron una lucha heroica, marcada por el coraje, la disciplina y la solidaridad", subrayó.

"Esta nueva estrella es el resultado del esfuerzo colectivo, la resiliencia y la fe en la excelencia. Honra a toda la nación e inscribe permanentemente a esta generación en la historia deportiva de África. Senegal está orgulloso de vosotros y os estará siempre agradecido", sentenció.