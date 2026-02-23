Prestianni, suspendido provisionalmente por presuntos insultos racistas a Vinícius Jr

17 February 2026, Portugal, Lisbon: Benfica's Gianluca Prestianni (C) argues with Real Madrid's Vinicius Junior (L) during the UEFA Champions League soccer match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio do SL Benfica. Photo: Miguel Lemos/ZUMA Pres - Miguel Lemos/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha decidido este lunes suspender provisionalmente un partido al argentino Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica SL portugués al que el jugador del Real Madrid Vinícius Jr denunció el pasado martes durante el encuentro entre ambos equipos que le había insultado de forma racista.

Tras marcar el 0-1 el pasado martes en la ida del 'playoff' de la Liga de Campeones en el Estadio Da Luz de Lisboa, el brasileño se acercó al colegiado del choque, el francés François Letexier, para indicarle que Prestianni le había insultado de forma racista tras haber intercambiado con él una discusión.

El árbitro procedió a activar el protocolo para estos casos y el partido se detuvo durante una decena de minutos para reanudarse posteriormente. Prestianni ha negado en todo momento haber insultado de forma racista a Vinícius Jr, mientras que el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, aseguró ante los medios que había llamado a su compañero 'mono' hasta en cinco ocasiones.

La UEFA abrió al día siguiente una investigación para esclarecer los hechos y, de momento, su organismo disciplinario ha procedido a suspender provisionalmente al argentino, que no podrá jugar este miércoles la vuelta del 'playoff' en el Estadio Santiago Bernabéu.