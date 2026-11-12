PreZero y el Real Madrid se alían para impulsar la economía circular en el Bernabéu y la Ciudad Deportiva - VICTOR CARRETERO/PREZERO Y REAL MADRID

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

PreZero Iberia y el Real Madrid CF han firmado una alianza estratégica para impulsar la economía circular a través de la mejora de la recogida selectiva, la reutilización, el reciclaje y la valorización de los residuos en el estadio Bernabéu y en la Ciudad Deportiva Real Madrid, informaron ambas entidades.

En concreto, en virtud de este acuerdo, la empresa de servicios medioambientales coordinará la recogida de residuos en todos los eventos del estadio, impulsando además nuevas soluciones para el aprovechamiento de materiales.

El uso de la inteligencia de datos será "una herramienta clave" para monitorizar indicadores relacionados con la generación y gestión de residuos en los diferentes espacios, e implantar un modelo de trabajo basado en la trazabilidad, la recogida selectiva y la mejora de la clasificación, añadieron.

Asimismo, más allá de la operativa técnica, el acuerdo incluye un firme compromiso con la sensibilización medioambiental a través del lanzamiento de nuevas campañas de concienciación dirigidas a los millones de personas que cada año acuden al estadio para ver y disfrutar de todos los eventos y experiencias que ofrece el Bernabéu que, desde su transformación, se ha convertido en un recinto multifuncional abierto a todo tipo de experiencias.

De esta forma, PreZero, que se convierte en patrocinador oficial de Bernabéu gracias al acuerdo firmado con el club madridista, generará contenido educativo y experiencial en el área de partners del Bernabéu, visibilizando de forma didáctica la innovación y las actuaciones puestas en marcha para mejorar la gestión de residuos bajo los principios de economía circular.

Además, próximamente se pondrán en marcha formaciones de sensibilización específicas dirigidas al personal empleado en los locales comerciales y de restauración y a los propios trabajadores del club, tanto en el estadio como en la Ciudad Deportiva.

El consejero delegado de PreZero Iberia, Gonzalo Cañete, destacó que el compromiso con el Real Madrid "radica en reducir, reutilizar y reciclar los residuos que se generan en el Santiago Bernabéu y en la Ciudad Deportiva".

"Así, el club se convertirá en un referente internacional en economía circular. Para ello, necesitaremos contar con la colaboración de los cientos de miles de personas que acuden cada año a estas instalaciones, pues el éxito en el cuidado de nuestro medioambiente se basa, fundamentalmente, en el trabajo en equipo", añadió al respecto.

Mientras, el consejero delegado de PreZero Internacional, Wolf Tiedemann, consideró que "unir fuerzas con el Real Madrid supone un hito decisivo" en el camino del grupo, demostrando que su modelo de residuo cero es plenamente escalable al más alto nivel.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid CF, Emilio Butragueño, se mostró "muy satisfecho" por esta alianza con una empresa como PreZero "líder en su sector". "Compartimos con ellos muchos valores: el liderazgo, el afán de superación, la búsqueda de la excelencia, la innovación. Estamos muy ilusionados con este acuerdo", dijo.