Prime Video celebra la llegada de las retransmisiones de la NBA a España. - SERGIO ALBERT AVILÉS

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Prime Video abrió este domingo las puertas de la 'Casa Prime' para celebrar las retransmisiones de la NBA a la plataforma, que comenzaron esta semana y que incluirá 86 partidos de la temporada regular, los partidos en Londres y Berlín y una cobertura exclusiva de las finales de 2026.

El espacio se convirtió en un punto de encuentro para los aficionados al baloncesto, coincidiendo con la retransmisión en directo del partido entre San Antonio Spurs y Brooklyn Nets. Esta temporada Prime Video se convierte en la casa de la NBA, con un despliegue para el público español con resúmenes, estadísticas y análisis.

Los suscriptores de Prime en España podrán disfrutar de 86 partidos de temporada regular, así como un paquete completo de partidos en los 'play-offs' sin coste adicional. Además, incluye retransmisiones de partidos de la WNBA, con aproximadamente 40 partidos, que incluyen encuentros de la temporada regular y los 'play-offs'.

Esta cobertura incluye la Emirates NBA Cup 2025, que comienza el 31 de octubre con cinco semanas de dobles partidos de fase de grupos; los partidos en Berlín y Londres del 15 y 18 de enero entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies, en el que milita el español Santi Aldama; y el NBA Play-In Tournament de abril de 2026 entre los clasificados entre los puestos 7 y 10 de las conferencias Oeste y Este.

Asimismo, un tercio de los partidos de la primera y segunda ronda de los 'play-offs', una de las dos finales de Conferencia en exclusiva, y las finales de 2026 con una cobertura especial y extendida del duelo por el anillo de la NBA.

Los aficionados podrán complementar esta oferta con el NBA League Pass, disponible como suscripción adicional por 15,99 euros al mes, que permite ver todos los partidos de la temporada en directo y bajo demanda.

De esta forma, los seguidores del baloncesto tendrán acceso a cualquier encuentro de la campaña 2025-26, combinando la emisión exclusiva de la NBA en Prime con la oferta total del League Pass.

El equipo de comentaristas en español está formado por Lalo Alzueta, Andrés Monje, Marc Mundet y Sergio Rabinal. A ellos se suma Anna Cruz, exjugadora de la WNBA y medallista olímpica, para aportar análisis especializados.