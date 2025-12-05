El primer centro de la Fundación Rafa Nadal cumple diez años: "El deporte es una herramienta para transformar vidas"

La directora de la Fundación Rafa Nadal, María Francisca Perelló, en la inauguración del acto de celebración del décimo aniversario del primer centro de la entidad, a 5 de diciembre de 2025, en Palma. - EUROPA PRESS - ISAAC BUJ

Más de 2.000 niños y adolescentes se han visto beneficiados del proyecto 'Educación y Deporte'

"Rafa siempre ha sentido la responsabilidad de crear oportunidades para los demás", destaca María Francisca Perelló

PALMA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer centro de la Fundación Rafa Nadal, creado en Palma en el año 2015, ha celebrado este viernes diez años de acción social y deportiva en los barrio de Nou Llevant y La Soledad.

Ha sido en un acto celebrado esta mañana en el propio centro, que también ha servido para hacer balance de los diez años de actividad del proyecto 'Educación y Deporte', por el que han pasado unos 2.000 niños y adolescentes.

La directora de la Fundación, María Francisca Perelló, ha sido la encargada de dar la bienvenida institucional de la jornada, que ha discurrido bajo el lema '10 años jugando en equipo'. "Han sido diez años de aprendizajes, retos y constante evolución. La realidad ha cambiado mucho, no solo en cuanto a los edificios o las características del barrio, también en sus problemáticas y necesidades", ha apuntado.

El proyecto, ha explicado, ha ido adaptándose a esos nuevos requerimientos de los niños, adolescentes y familias de la zona para ofrecerles un apoyo adecuado y centrado en la concepción del deporte y la educación como un derecho fundamental.

"Es por lo que trabajamos cada día con ilusión y convencimiento, para garantizar espacios seguros para la práctica deportiva, el juego y la diversión con libertad. Eso tiene que ser un derecho independientemente del origen y las circunstancias de cada uno", ha subrayado Perelló.

A lo largo de esta década, ha celebrado la directora de la Fundación, los niños del barrio, muchos en situación de vulnerabilidad, han encontrado en el centro "un lugar en el que crecer, aprender y soñar a través de la educación, el deporte y el acompañamiento piscosocial".

"El deporte es una herramienta poderosa para transformar vidas, y no lo entendemos como una competición sino como una vía para educar, fortalecer la autoestima y descubrir las capacidades de cada una de las personas a las que atendemos", ha incidido.

El origen de este primer centro y del proyecto socioeducativo, ha afirmado Perelló, está en la intención de Rafa Nadal de "devolver a la sociedad y a la infancia la inmensa suerte que ha tenido". "Rafa siempre ha sido muy consciente de la suerte de poder dedicarse a lo que le apasiona, y por eso ha sentido la responsabilidad de crear oportunidades para los demás", ha asegurado.

Llegado a la década de vida, con unos 200 beneficiarios anuales y tras tejer una red colaborativa con entidades educativas y servicios sociales de la zona, el centro "se ha consolidad como un referente comunitario y un punto de encuentro". "Hemos visto crecer a muchos niños y niñas, compartiendo retos y logros, y nos consideran una parte importante de sus vidas. El centro tiene hoy más sentido que nunca", ha aplaudido Perelló.

MÁS DE 3.700 BENEFICIARIOS

Con el de Palma como origen y avanzada su implantación, ha recordado la directora de la Fundación, el proyecto se extendió a "otras ciudades con barrios con falta de recursos". Así, en 2019 llegaron al barrio valenciano de Valencia y en 2022 hicieron lo propio en San Fermín, en Madrid. Entre los tres centros, la entidad ha atendido a más de 3.700 niños y adolescentes de entre cinco y 17 años a través del programa 'Educación y Deporte'.

La jornada ha proseguido con la celebración de una mesa redonda en la que han participado representantes de los servicios sociales y los centros escolares de la zona que han colaborado con la Fundación a lo largo de estos años.

Todos ellos han puesto en valor el efecto positivo que las actividades desarrolladas en el centro han supuesto para los jóvenes de Nou Llevant y La Soledad, especialmente durante periodo de la adolescencia, en el que son más vulnerables.

Durante esos años, han subrayado, es necesario que dispongan de "espacios protectores" como el de la Fundación y que puedan ocupar su tiempo libre en actividades deportivas y formativas.

Tras el acto institucional se desarrollarán actividades deportivas al aire libre dirigidas a más de 500 alumnos de los centros educativos del barrio. Por la tarde se repetirá el circuito de actividades con los menores atendidos en el centro y sus familias, quienes también podrán disfrutar de una merienda gratuita. En total, está previsto que participen alrededor de 1.000 niños, niñas y adolescentes durante toda la jornada.