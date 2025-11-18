Primer entrenamiento de Xavi Pascual al frente del Barça

Primer entrenamiento del Barça de baloncesto con el nuevo entrenador, Xavi Pascual, el 18 de noviembre de 2025 en el Palau Blaugrana - VICTOR SALGADO/FCB

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha completado este martes su primera sesión bajo las órdenes del nuevo primer entrenador, Xavi Pascual, que dirigió en el Palau Blaugrana su primer entrenamiento desde que fue nombrado para esta segunda etapa como técnico blaugrana.

La plantilla combinó trabajo físico en el gimnasio con tiro y táctica en pista, en una jornada que marca el arranque real de la segunda etapa del entrenador de Gavà al frente del equipo, que toma el relevo de Joan Peñarroya.

Pascual, de 52 años y campeón de la Euroliga con el Barça en 2010, firmó este lunes su contrato con el presidente Joan Laporta en su regreso a la entidad que dirigió entre 2008 y 2016.

"La temporada ha arrancado y debemos conducir al equipo hacia el camino que queremos, que es hacer feliz al barcelonismo y que el equipo refleje los valores de la entidad. Y, a ser posible, que esté cerca de disputar todos los títulos", afirmó el técnico en sus primeras palabras tras estampar la firma.

El equipo inició la semana sin entrenamiento el lunes, después de una exigente racha de tres partidos y tres victorias ante Bayern, Virtus y Baskonia.

Ahora se avecina un nuevo tramo de alta carga, con doble desplazamiento: el miércoles por la mañana habrá sesión en el Palau antes de viajar a Turquía para enfrentarse el jueves al Anadolu Efes (18.30 horas) en la jornada 12 de Euroliga, y tras volver a Barcelona, el sábado partirán hacia Las Palmas para medirse el domingo al Gran Canaria (19.00 horas) en la Liga Endesa.

El regreso oficial de Xavi Pascual al Palau Blaugrana como entrenador será el miércoles 26 de noviembre (20.30 horas), en la jornada 13 de la Euroliga ante el ASVEL Villeurbanne, una cita marcada en rojo para la afición 'culer'.