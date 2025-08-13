Las principales fechas de LaLiga EA Sports 25-26

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La temporada 2025-2026 de LaLiga EA Sports arrancará este viernes 15 de agosto con la primera de las 38 jornadas de la que constará un calendario, que tendrá su punto y final el fin de semana del 23-24 de mayo de 2025 y donde el segundo Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid está situado de nuevo en un tramo decisivo.

El campeonato doméstico contará con tres jornadas intersemanales. La primera será relativamente pronto, en la jornada 6 el 24 de septiembre, mientras que las otras dos no llegarán hasta la recta final de la competición, situadas en la jornada 33 (22 de abril) y en la 36 (13 de mayo).

El fin de semana del 20-21 de diciembre se disputará la última jornada del 2024 y LaLiga EA Sports no volverá hasta el finde semana del 3-4 de enero de 2025, un año donde arrancará la fase decisiva ya de la Copa del Rey y con la disputa de la Supercopa de España entre el Real Madrid, el Athletic Club, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid Mallorca entre el 7 y el 11 de enero.

Además, LaLiga EA Sports tendrá varios parones internacionales, entre el lunes 1 y el martes 9 de septiembre, entre el lunes 6 y el martes 14 de octubre, entre el lunes 10 y el martes 18 de noviembre y, ya en 2025, entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo. Todo ello en una temporada que culminará con el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

En cuanto a las fechas habitualmente claves del calendario, los dos Clásicos se desarrollarán en momentos diferentes de la temporada. El primero será en el Santiago Bernabéu el fin de semana del 25-26 de octubre, en la décima jornada y entre las jornadas 3 y 4 de la Fase de Liga de la Champions. Y el de vuelta se disputará, salvo sorpresa ya en el Spotify Camp Nou, el fin de semana del 9-10 de mayo en la jornada 35, a cuatro del final de LaLiga EA Sports y la misma que la pasada campaña.

Por otro lado, en lo que se refiere al derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético, el primero volverá a ser en el Riyadh Air Metropolitano en la séptima jornada del 27-28 de septiembre. Y el del Santiago Bernabéu en la vigesimonovena, la del 21-22 de marzo, justo después de las vueltas de octavos de final de la Liga de Campeones.

Además, el Barça recibirá al Atlético en la jornada 19, prevista para el 11 de enero de 2026, pero esta se aplazará por la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Mientras que los azulgranas visitarán el Metropolitano en la trigésima jornada, el 4-5 de abril de próximo año, solo tres días antes de las idas de cuartos de final de la competición continental.

Además, otros derbis que atraen mucha atención como el sevillano o el vasco entre Athletic Club y Real Sociedad se celebrarán, en el caso del primero, en las jornadas 14 y 26, y en el caso del segundo, en la 11 y la 22. También, el barcelonés entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol, que será en la jornada 18 y en la jornada 31. Y se recupera el valenciano, entre el Valencia CF y el Levante UD, en la 13 y la 24.

El final de la campaña doméstica en Primera División está previsto para el 23-24 de mayo, con una jornada final que también deparará duelos atractivos como el del Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Athletic Club. Mientras que el FC Barcelona cerrará el curso en Mestalla frente al Valencia, y el Atlético de Madrid, en La Cerámica ante el Villarreal CF.