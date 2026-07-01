Archivo - Priscila Chinchilla of Atletico de Madrid runs with the ball during the Spanish Women Cup, Copa de la Reina, Quarterfinal match between Atletico de Madrid and Athletic Club de Bilbao at Centro Deportivo Wanda Alcala de Henares stadium on Februar - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La atacante costarricense Priscila Chinchilla deja el Atlético de Madrid después de su llegada el pasado mes de enero, tras un acuerdo entre la futbolista y el club para la rescisión de su contrato, que le vinculaba hasta junio de 2027.

"El Atlético de Madrid y Priscila Chinchilla han llegado a un acuerdo para la rescisión de contrato de la atacante costarricense. La internacional por Costa Rica concluye su etapa como rojiblanca tras disputar 13 encuentros y marcar 2 goles", informó la entidad rojiblanco en un comunicado.

La costarricense llegó libre procedente del Zenit ruso al Atlético en enero de este mismo año, cuando firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2027, el cual finalmente no cumplirá. "Desde el club agradecemos su trabajo y profesionalidad durante su etapa en el club y le deseamos la mayor de las suertes en su próximo reto profesional", zanjó el comunicado.