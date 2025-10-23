Procesan al futbolista Aguado por presunta agresión sexual a una trabajadora del Espanyol

Archivo - El futbolista del RCD Espanyol Álvaro Aguado (2i) a su salida de la Ciutat de la Justicia, a 14 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Aguado declara como investigado por la presunta agresión sexual a una trabajadora del club. La pre - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Ve como indicios el informe forense y declaraciones de testigos

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha procesado al exfutbolista del Espanyol Álvaro Aguado al detectar indicios de un presunto delito de agresión sexual con penetración contra una trabajadora del club, unos hechos que se produjeron la madrugada del 24 de junio en una discoteca del paseo marítimo de la capital catalana durante la celebración del ascenso a primera división.

Según el auto consultado por Europa Press, la jueza considera como indicios la declaración judicial de la víctima --que mantiene en lo sustancial la versión ante la policía--, así como el informe forense, y también las declaraciones de los testigos que corroboran los momentos anteriores y posteriores al acto de la penetración, especialmente por los mensajes enviados por Whatsapp y el estado anímico de la víctima.

Además, también se tiene en cuenta la declaración de Aguado, que reconoció haber mantenido relaciones sexuales con penetración con la víctima, aunque expresa que fueron consentidas. Finalmente, la jueza mantiene a Aguado en libertad provisional.

DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA

En su declaración, la víctima afirmó haberse sentido "incómoda, mareada y cansada" y que no quería bailar con Aguado, y también subrayó que él le cogió de la mano, la condujo hasta la parte de abajo de la sala y le cogió de la cabeza para que le practicara sexo oral.

La jueza considera relevante la versión de los amigos de la víctima, a quienes explicó lo sucedido y envió mensajes "inmediatamente posteriores" a los hechos, y la explicación de la denunciante es avalada por el informe forense, la documental y parte de las testificales, pese a que no refieren si fue con penetración.

Por otro lado, el futbolista aseguró en su declaración haber mantenido relaciones sexuales consentidas, explicando que en un primer momento (el del baile) era ella la que se abalanzaba sobre él, y que bajó al baño porque no se encontraba bien y ella fue detrás suyo.