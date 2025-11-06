Publicado 06/11/2025 21:12

El programa de voluntariado para Los Ángeles 2028 quiere "algo significativo, memorable e impactante"

Archivo - Karen Bass Mayor of Los Angeles waves the Olympic flag next to Thomas Bach, President of International Olympic Committe (IOC) during the handing over of the flag during the Closing Ceremony of the Olympic Games Paris 2024 at Stade de France on A
Archivo - Karen Bass Mayor of Los Angeles waves the Olympic flag next to Thomas Bach, President of International Olympic Committe (IOC) during the handing over of the flag during the Closing Ceremony of the Olympic Games Paris 2024 at Stade de France on A - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

   MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El programa de voluntariado para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles (Estados Unidos) se ha iniciado este jueves con el objetivo de "formar parte de algo significativo, memorable e impactante" y también de "apoyar a la comunidad local desde 2025 hasta ser anfitriones del mundo en 2028".

   "Ahora es el momento de registrar tu interés y formar parte del equipo que lo hace posible. El Programa de Voluntariado LA28 ofrece dos emocionantes maneras de participar: colaborar como voluntario en la comunidad desde ahora y ser voluntario durante los Juegos Olímpicos de 2028. Ambas son oportunidades para contribuir a algo más grande, tanto aquí en Los Ángeles como a nivel mundial", indicaron los organizadores.

   "Desde las gradas hasta las calles, desde cada barrio hasta cada sede, los voluntarios serán el alma de los Juegos LA28. Al apoyar a la comunidad local desde 2025 hasta ser anfitriones del mundo en 2028, esta es tu oportunidad de formar parte de algo significativo, memorable e impactante", subrayó el comunicado oficial de los organizadores.

   "¡Únete a miles de angelinos y aficionados de todo el mundo mientras creamos juntos la energía, los recuerdos y la magia de los Juegos!, zanjó la misma nota de prensa, haciendo un llamamiento para invitar a amigos y familiares a que se registren en la página web del voluntariado.

Contador

Contenido patrocinado