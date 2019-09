Prospera la demanda de Benedito contra la Junta de Bartomeu por los plazos del voto de censura de 2017

Publicado 10/09/2019 15:53:02 CET

Benedito y el tiempo para recoger firmas: "Bartomeu no respetó los Estatutos y recortó el periodo"

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona Agustí Benedito y promotor del voto de censura de 2017 contra Josep Maria Bartomeu y su Junta Directiva, que finalmente no se llevó a cabo por no recoger las firmas de socios necesarias, ha explicado este martes que la justicia le ha dado la razón y ha determinado que no se cumplieron con los plazos correctos.

"Nos recortaron el periodo (de recogida de firmas entre socios) para que no pudiéramos conseguirlas. Teníamos claro que el plazo terminaba el 2 de octubre. La Junta de Bartomeu no respetó los Estatutos y recortó el periodo hábil", lamentó en rueda de prensa.

Benedito inició en septiembre de 2017 la que iba a ser la tercera moción de censura en la historia del FC Barcelona, pero el periodo de recogida de firmas estuvo marcado por la trifulca entre el empresario y el club por los plazos de la recogida de firmas.

El empresario esgrimía que el plazo para entregar las 16.570 firmas necesarias para poder llevar a cabo el voto de censura era el 2 de octubre, y el club puso como fecha límite, amparados en la decisión del Síndic del Soci, el 27 de septiembre. Menos días y un partido menos en el Camp Nou, ante la UD Las Palmas, para que Benedito llegara a esa cifra.

El impulsor de la moción llegó a disponer de 12.504 firmas validadas pero, en cuanto el club se enrocó en poner la fecha límite en ese 27 de septiembre, las llevó a un notario para destruirlas y anunció que interpondría una demanda contra el club.

Una demanda que fue admitida a trámite y que ha prosperado, dando la razón a un Benedito que, no obstante, no quiere volver a ponerla en marcha y se reserva su opción a presentarse de nuevo a la presidencia del club blaugrana para las elecciones oficiales previstas para 2021.

"Si en 2017 el voto de censura tenía sentido, ahora estaría aún más justificado, pero no lo emprenderé. En 2008 no entendí la moción contra Laporta, porque quedaba año y medio para las elecciones. Ahora tengo que hacer el mismo comentario", esgrimió.

De todos modos, aseguró que en 2017 hubiera prosperado la moción de censura en caso de haber podido entregar las firmas el 2 de octubre, como la justicia ha determinado que hubiera sido lo correcto.

"Si se hubieran respetado los Estatutos, el voto de censura hubiera sido un éxito, porque podríamos haber pedido la participación popular en más días de partido. Se hubiera celebrado si la Junta no hubiera obstaculizado el proceso", argumentó Benedito.