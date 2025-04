PSG y Aston Villa chocan en un duelo de banquillos españoles

Los pupilos de Luis Enrique y Emery disputan en el Parque de los Príncipes el primer envite de una eliminatoria con favoritismo parisino

El Paris Saint-Germain se enfrenta este miércoles (21.00 horas) al Aston Villa en el Parque de los Príncipes, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en el que será el primer capítulo de una eliminatoria con protagonismo español en los banquillos y en la que los franceses parte con el cartel de favoritos tras eliminar en octavos al Arsenal.

PSG y Aston Villa se ven las caras en el Parque de los Príncipes en el primer asalto entre dos equipos de autor dirigidos por técnicos españoles: Luis Enrique Martínez y Unai Emery. Tanto el asturiano como el vasco están cuajando dos grandes temporadas al frente de dos equipos a los que han conseguido sacar el máximo rendimiento, colocándolos entre los ocho mejores equipos de Europa.

Los de 'Lucho' llegan a los cuartos con la moral por las nubes después de haber dejado en la cuneta al uno de los máximos favoritos al título, el Liverpool, al que consiguieron remontar la eliminatoria en Anfield. Además, en el ámbito nacional, el PSG consiguió ganar de manera matemática su duodécima Ligue 1 de manera matemática, a lo que se sumó el pase a la final de la Copa de Francia. Hechos que hacen que el sueño de lograr el triplete siga muy vivo.

Además, el nivel de juego exhibido por los de Luis Enrique este 2025 los convierte en uno de los favoritos a alzar la 'Orejona'. El PSG ha encontrado desde enero --sólo una derrota en 2025-- la regularidad en los resultados y el juego, y ahora quiere refrendarlo colándose en las quintas semifinales de Liga de Campeones de su historia.

Para ello deberá doblegar a un Aston Villa que desde la llegada de Emery hace dos temporadas no ha hecho más que crecer y recuperar parte de la reputación europea perdida en los últimos años. Los villanos, que regresaban a la Champions más de 40 años después, están cuajando una competición notable, en la que consiguieron el pase directo a los octavos al quedar entre los ocho primeros de la fase liga, y ahí, fueron superiores al Brujas.

Todo ello acompañado de la seña de identidad de los equipos de Emery, siempre construidos desde la solidez defensiva --seis goles encajados en la competición-- y la verticalidad en el ataque. Además, llegan al duelo del Parque de los Príncipes en el mejor pico de forma de la temporada, ya que han ganado sus últimos ocho encuentros, en los que han concedido tan sólo tres goles.

Así, PSG y Aston Villa disputarán en París una partida de ajedrez en la que los locales buscarán hacer valer el empuje de su público para decantar la balanza a su favor a través del control de juego. Ahí, será vital la dupla formada por Vitinha y Fabián Ruiz, que dominaron a su antojo al Liverpool de Arne Slot, y que hace que el PSG sea el tercer equipo más dominador de esta Champions.

Además, Luis Enrique tiene a su disposición a uno de los mejores tridentes de Europa conformado por Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Desire Doue, que parece haber ganado la partida a Bradley Barcola en el último mes. Y es que el internacional francés ha marcado cuatro goles en los últimos tres partidos. Un registro que incluso mejora los nueve logrados por el 'mosquito' en sus últimos 10 partidos con el PSG.

En el lado villano, las grandes amenazas para la meta de Gianluigi Donnarumma serán el internacional inglés Morgan Rogers, máximo goleador del equipo en Liga de Campeones y que viene de marcar en Premier el pasado fin de semana, y la sociedad formada entre el español Marco Asensio y Mascus Rashford. Entre ambos suman seis goles y dos asistencias en los últimos cuatro partidos del Villa, y apuntan a titulares en París.

Una ida de cuartos de final de Liga de Campeones en la que Luis Enrique no podrá contar con el sancionado Marquinhos, por el que entraría en el once su compatriota Lucas Beraldo. En el lado visitante, Emery dispone de toda la plantilla a su disposición a excepción de Andrés García y Donyell Male, que no pudieron ser inscritos en la competición.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

PARIS SAINT-GERMAIN: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Fabián, Joao Neves; Kvaratskelhia, Dembélé y Doue.

ASTON VILLA: Martínez; Konsa, Disasi, Mings, Maatsen; Kamara, Tielemans; Rodgers, McGinn, Asensio; y Rashford.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA).

--ESTADIO: Parque de los Príncipes.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones 2.