El PSG busca rematar en el Parque de los Príncipes y la Juve una remontada histórica de camino a octavos

17 February 2026, Monaco: Paris Saint-Germain's Desire Doue celebrate scoring his side's goal during the UEFA Champions League soccer match between AS Monaco and Paris Saint-Germain at Louis II Stadium. Photo: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Paris Saint-Germain recibe en el Parque de los Príncipes al Monaco, en la vuelta de los 'playoffs' de la Liga de Campeones, un partido en el que el actual campeón de Europa buscará finiquitar su pase a los octavos después de la victoria en la ida (2-3), mientras que la Juventus y la Atalanta buscarán remontar a Galatasaray (5-2) y Borussia Dortmund (2-0), respectivamente, en dos eliminatorias muy encarriladas por los visitantes.

El Paris Saint-Germain está a un paso de meterse por decimocuarta vez consecutiva entre los 16 mejores equipos del viejo continente. Los parisinos hicieron los deberes en el encuentro de ida en el Principado, aunque no sin sobresaltos, ya que tuvieron que dar la vuelta a un marcador de 2-0 en contra. Así, afrontan la vuelta en el Parque de los Príncipes con un 3-2 a favor, ante un Monaco que no gana en París desde el año 2021.

Un partido de vuelta en el que Luis Enrique, que nunca ha desaprovechado en una eliminatoria europea como local una renta positiva, no podrá contar con dos de sus jugadores más importantes como Ousmane Dembélé y Fabián Ruiz, ambos lesionados. Aunque la buena noticia para los parisinos es que Desiré Doué, gran protagonista en el duelo de ida con dos goles y una asistencia, volverá a ser de la partida después de que las molestias sufridas frente al Metz se quedaran en un susto.

Enfrente tendrá a un Monaco que viene de ganar el pasado fin de semana al segundo clasificado, el Lens, en un partido en el que le dieron la vuelta a un resultado de 2-0, anotando el gol del triunfo el español Ansu Fati, que apunta a la titularidad. Eso sí, si quiere tener algún tipo de opción debe cambiar su cara lejos del principado en Europa esta temporada, donde fue incapaz de ganar al Pafos y salió goleado ante el Real Madrid (6-1) y el Brujas (4-1).

Por su parte, la Juventus intentará tirar de épica para darle la vuelta a una eliminatoria que se le puso muy cuesta arriba con el 5-2 de la ida favorable al Galatasaray. La 'vecchia signora' apelará a su afición para dar, por primera vez en su historia, la vuelta a un marcador de más de dos goles de diferencia. De hecho, el precedente más cercano a esto son los octavos de final de la temporada 2018-19 en la que vencieron 3-0 al Atlético de Madrid después de caer 2-0 en la ida.

Una vuelta a la que los juventinos llegan inmersos en la peor racha de la temporada, ya que ha caído derrotada en sus tres últimos encuentros, y no gana desde el uno de febrero --cuatro derrotas y un empate--. Eso sí, dos de sus tres últimas victorias en el Allianz Stadium de Turín fueron por tres o más tantos de diferencia, manteniéndose invicto como local esta temporada en Champions.

Pese a ello, el Galatasaray, que se llevó una gran renta en un encuentro de ida que llegó a ir perdiendo 1-2, es el gran favorito para estar en la ronda de octavos de final. Y aunque han perdido tres de sus cuatro partidos como visitantes en la fase liga, tan sólo el 5-1 recibido en Alemania a manos del Eintracht les dejaría fuera de los 16 mejores equipos del viejo continente.

Y una machada parecida a la de sus compatriotas es la que necesita la Atalanta para colarse en los octavos de final de la Champions por tercera vez en su historia. Los de Bérgamo cayeron 2-0 en el Signal Iduna Park ante un Borussia Dortmund que se hizo fuerte ante su público y finiquitó el duelo con tantos de Serhou Guirassy y Maximilian Beier en la primera mitad.

No será tarea sencilla, ya que los alemanes llegan en dinámica muy positiva después de encadenar cinco encuentros sin perder, pero cuatro victorias consecutivas de 'La Dea' dan moral a un equipo que vio como se le escapaba el Top 8 en las últimas dos jornadas de la fase liga. Además, el conjunto dirigido por Raffaele Palladino ha marcado al menos dos goles en sus últimos seis encuentros como local. Eso sí, no podrán contar con el belga Charles De Ketelaere, lesionado.

PROGRAMA DE LA VUELTA DEL 'PLAYOFFS' DE LA LIGA DE CAMPEONES

Miércoles 25.

Atalanta - Borussia Dortmund18.45 horas.

Juventus - Galatasaray21.00 horas.

PSG - Monaco21.00 horas.

Real Madrid - Benfica21.00 horas.