El PSG conquista la Intercontinental en los penaltis y culmina su sextete

December 6, 2025, Paris, France: Khvicha Kvaratskhelia ( 7 - PSG ) during the Ligue 1 match between Paris Saint Germain and Stade Rennais at Parc Des Princes on December 06 , 2025 in Paris, France. - Europa Press/Contacto/Federico Pestellini

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Paris Saint-Germain se ha proclamado campeón de la Copa Intercontinental después de superar este miércoles en la tanda de penaltis de la final al Flamengo (1-1, 2-1 en los penaltis), en la que el portero ruso Matvei Safonov se erigió como héroe al detener cuatro lanzamientos, todo para que los de Luis Enrique tomen el testigo del Real Madrid como ganador del torneo y culminen su sextete de 2025.

En el Estadio Ahmad bin Ali de Rayán (Catar), donde Khvicha Kvaratskhelia adelantó a los parisinos superada la primera media hora y Jorginho empató para los brasileños desde el punto de penalti en la segunda parte, el título se tuvo que decidir desde el punto fatídico tras una prórroga que no cambió nada.

En ella, los cuatro lanzamientos parados por Safonov sellaron otro hito para el PSG, que despide el 2025 con seis títulos: Liga de Campeones, Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Europa, Supercopa de Francia y Copa Intercontinental; solo se les resistió el Mundial de Clubes, en el que cayeron en la final ante el Chelsea.

Los parisinos, con su centro del campo habitual y con el Balón de Oro Ousmane Dembélé en el banquillo, tardaron apenas nueve minutos en ver puerta en el recinto catarí, aunque el gol de Fabián Ruiz no subió al marcador después de que el colegiado recurriese al VAR para comprobar que el balón ya había salido cuando el portero Agustín Rossi evitó el córner y acabó regalando el pase de la muerte al español.

Superada la media hora, Luis Enrique se veía obligado a mover ficha por las molestias en la rodilla de Kang-In Lee, pero eso no impidió al PSG golpear primero y, esta vez sí, estrenar el marcador; tras una mala salida del guardameta argentino del Flamengo, Désiré Doué puso un pase en profundidad para que georgiano Khvicha Kvaratskhelia, en el segundo palo, mandase el balón a guardar (min.38).

Los de Filipe Luís pudieron neutralizar el tanto al poco de reanudarse la segunda parte, cuando Giorgian de Arrascaeta fue derribado por Marquinhos en el área y el árbitro decretó penalti. Jorginho se plantó ante los once metros y superó a Matvey Safonov (min.62).

El campeón de Europa llamó a Bradley Barcola y a Dembélé para tratar de reaccionar, y Saúl Ñíguez saltó al campo para reforzar a los brasileños. Marquinhos tuvo la oportunidad de rescatar la victoria para el equipo francés en el último minuto del descuento, pero falló a puerta vacía.

El duelo se marchó a la prórroga, en la que a ambos les costó generar peligro ante las atentas defensas. Un disparo alto de Luiz Araújo avisó a los de Luis Enrique, que respondieron con una doble ocasión errada por el actual Balón de Oro y The Best. El marcador no se movió y la final se decidiría en la tanda de penaltis.

Nico de la Cruz y Vitinha no fallaron en los primeros lanzamientos, antes de que Safonov detuviese el de Saúl Ñíguez y de que Dembélé mandase su disparo a las nubes. El guardameta del PSG detuvo el siguiente de Pedro, que no se repitió a pesar de no estaba pisando la línea. Nuno Mendes adelantó a los parisinos y el portero ruso paró también el penalti de Leo Pereira. Barcola pudo dar el título a los europeos, pero Rossi prolongó la tanda con una mano salvadora. Una nueva parada de Safonov ante Araújo coronó al PSG.