El PSG deja noqueado al Liverpool

08 April 2026, France, Paris: Liverpool's Dominik Szoboszlai (C) battles for the ball with Paris Saint-Germain's Achraf Hakimi (L) and Joao Neves (R) during the UEFA Champions League quarter-final first leg soccer match between Paris Saint-Germain and Liv - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Paris Saint-Germain ha ganado este miércoles por 2-0 al Liverpool FC en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde los goles de Désiré Doué y de Khvicha Kvaratskhelia han allanado el camino del campeón defensor hacia las semifinales, aunque aún teniendo que confirmarlo en el duelo de vuelta en Anfield.

En el Parque de los Príncipes, los locales quisieron imponer su dominio desde el inicio y la primera ocasión de peligro, en el 11', ya les sirvió para abrir la lata. Vitinha fraguó en campo propio un ataque largo, donde el balón también pasó por pies de Doué y de Ousmane Dembélé antes de que quedase suelto; y en el pico izquierdo del área, Doué lo cazó para marcar.

Se giró en el recorte y enganchó un derechazo que tropezó en el talón de Ryan Gravenberch, describiendo ese remate una parábola que superó al portero rival por encima de la cabeza hasta significar el 1-0. Para colmo de los 'reds', en ataque carecían de fluidez y su oponente merodeó el 2-0 sobrepasada la media hora con una ocasión de Kvaratskhelia y otra de Doué.

Giorgi Mamardashvili se comportó bien en ambas, al igual que en otra de Dembélé poco antes del descanso. Eso sí, Dembélé volvió a tener un remate más en la reanudación tras pase de Nuno Mendes. Se estaba cuajando otro gol local y llegó en el minuto 65 después de una internada de João Neves por la banda izquierda hasta pasar a Kvaratskhelia, que hizo de las suyas.

Nada más pisar área rival, hizo un par de recortes en plena carrera y que valieron para esquivar la salida del guardameta 'red', empujando casi a puerta vacía ese 2-0. Pudo ser incluso mayor la ventaja para los pupilos de Luis Enrique Martínez, ya que en el minuto 70 provocó Doué un penalti de Ibrahima Konaté, si bien el árbitro rectificó bajo el VAR y lo anuló.

El Liverpool apenas generó amenazas sobre la portería defendida por Matvey Safonov, lo que se sumó al peligro que sí creaba Achraf Hakimi por su carril derecho y a veces cambiando de lado. Las sustituciones de Arne Slot llegaron tarde y no surtieron efecto, y de hecho el PSG rozó el 3-0 en el desenlace con un derechazo de Dembélé que se estrelló en el poste.

Sin sustos de ningún tipo, el conjunto francés amarró su victoria y con ello obtuvo un jugoso botín de cara al partido de vuelta en suelo inglés, cita que se disputará el próximo 14 de abril (21.00) en un Anfield donde los anfitriones tratarán de remontar para dar una alegría a su público.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARIS SAINT-GERMAIN, 2 - LIVERPOOL, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Neves; Doué (Kang-In Lee, min.77), Kvaratskhelia y Dembélé (Lucas Hernández, min.88).

LIVERPOOL: Mamardashvili; Frimpong (Nyoni, min.90+1), Konaté, Van Dijk, Gomez; Mac Allister, Szoboszlai (Jones, min.79), Gravenberch, Kerkez (Robertson, min.78); Wirtz (Gakpo, min.79) y Ekitiké (Isak, min.79).

--GOLES:

1-0, min.11: Doué.

2-0, min.65: Kvaratskhelia.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (ESP). Amonestó con tarjeta amarilla a Gomez (min.28) y Mac Allister (min.31) en el Liverpool.

--ESTADIO: Parque de los Príncipes.