El PSG despacha al Chelsea y el Arsenal tumba al Bayer Leverkusen de camino a cuartos en la Champions League

March 17, 2026, London, United Kingdom, England: LONDON, ENGLAND, MARCH 16: Khvicha Kvaratskhelia of Paris Saint-Germain during the match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain FC in the UEFA Champions League, Round of 16, 2nd Leg match at Stamford Br - Europa Press/Contacto/Daniel Weir/Sports Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Paris Saint-Germain ha ganado este martes por 0-3 en su visita al Chelsea FC y ha avanzado a cuartos de final en la Liga de Campeones, donde también estarán el Arsenal FC, gracias a su triunfo por 2-0 ante el Bayer Leverkusen, y el Sporting de Portugal, después de derrotar por 5-0 al Bodo/Glimt.

En esta vuelta de octavos de final, el turno tempranero se disputó en Lisboa sobre el césped del Estádio José Alvalade. Y desde el inicio, pese al 3-0 encajado en la ida, los locales creyeron en la remontada. Lo dejó claro Francisco Trincão con dos ocasiones en menos de cinco minutos y en el 10' también Luis Suárez puso en apuros al guardameta visitante.

No en vano, Nikita Haikin acumuló trabajo por culpa del hiperactivo Luis Suárez. La insistencia tuvo premio pasada la media hora con el 1-0, obra de Gonçalo Inácio de cabeza en un córner. Para sacudirse la tensión, el Bodo apretó un poco y Odin Bjortuft cabeceó al larguero de cabeza en otro córner; el rebote hizo una parábola y dio de nuevo en el travesaño.

Pero aparte de eso y de un contragolpe que mandó al limbo, el conjunto noruego no daba pie con bola y se acabó hundiendo tras el descanso. En el 61' filtraron a Luis Suárez un pase raso y el colombiano ganó la carrera a su defensor, llegó al área y asistió al 2-0 a placer de Pedro Gonçalves.

En el 75', Iván Fresneda provocó con un centro que la pelota tocase en una mano de Fredrik Bjorkan dentro del área y el árbitro, a instancias del VAR, decretó un penalti que Luis Suárez convirtió en el 3-0. Acto seguido, Haikin evitó el cuarto gol lisboeta con un paradón abajo junto al poste.

Pese a los esfuerzos del portero del Bodo, la inercia favorecía a los locales y nada más empezar la prórroga se consumó la remontada con un gol de Maxi Araújo; recibió Daniel Bragança un pase hasta apurar el costado izquierdo y centró raso al área, donde Trincão domó el balón y asistió al zurdazo de Araújo que deleitó al estadio por levantar el marcador global.

De hecho, el Sporting añadió en el tiempo de prolongación un quinto gol a su cuenta; falló Haitam Aleesami en zona defensiva, Bragança recuperó esa pelota y pasó hacia la llegada por banda derecha de Rafael Nel, quien pisó área rival y marcó con un potente derechazo cerca de la escuadra.

KVARATSKHELIA SE LA VUELVE A LIAR AL CHELSEA

Por otra parte, en Stamford Bridge, Khvicha Kvaratskhelia dinamitó las esperanzas locales de remontada en el 6'; después de un pase en largo del portero del PSG, Mamadou Sarr se desorientó en el despeje y el atacante georgiano se zafó de él llegando al área hasta marcar un zurdazo cruzado.

Al cuarto de hora, Warren Zaïre-Emery robó un balón a Moisés Caicedo en zona de tres cuartos y pasó al lado derecho hacia Achraf Hakimi; éste vio en la corona del área a Bradley Barcola, quien amortiguó el balón con la zurda y metió un golazo con la diestra. Aunque João Pedro y Enzo Fernández buscaron la reacción 'blue', Kvaratskhelia volvió a ver puerta en el 32'.

Eso sí, se anuló su gol por fuera de juego de Zaïre-Emery. Antes del descanso, Matvey Safonov brilló con dos paradas y aumentó el hartazgo de la afición del Chelsea. Para colmo suyo, en el 62' hizo Senny Mayulu el 0-3 con un zurdazo fuerte y alto, habiendo cazado un rebote al borde del área. Tras ganar la ida por 5-2, el PSG amarró así su billete a cuartos.

En esa ronda igualmente estará el Arsenal, que salió enchufado a su estadio y Leandro Trossard lo evidenció con tres ocasiones tempranas. Él mismo protagonizó a la media hora un centro-chut que acabó en saque de esquina y que ya avisó del 1-0, golazo de volea de Eberechi Eze tras robo en zona peligrosa y una bonita jugada colectiva de sus compañeros.

Los locales eran superiores y, en el 63', Declan Rice lo plasmó con el 2-0 en una acción de origen similar; la presión dio frutos, la bola cayó a sus pies, se perfiló conforme corría y marcó un derechazo raso y ajustado a la cepa del poste. Incluso David Raya se sumó al festejo con un paradón a Ibrahim Maza en el desenlace, de sonrisa 'gunner' tras el 1-1 de la ida.