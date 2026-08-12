Aston Villa - París Saint-Germain, final Supercopa de Europa - Adam Davy/PA Wire/dpa

El PSG hace doblete de Supercopas

Los de Luis Enrique se llevaron otra final europea contra el Aston Villa de Emery

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Paris Saint-Germain venció (2-1) al Aston Villa para proclamarse campeón de la Supercopa de Europa por segunda edición consecutiva, gracias a los goles de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué en la final celebrada en el Red Bull Arena de Salzburgo.

El equipo del técnico español Luis Enrique Martínez siguió su dominio total en el fútbol europeo, vigente campeón de la dos últimas Ligas de Campeones, a pesar del buen partido del Villa. Los de Unai Emery, técnico español de los campeones de la Liga Europa, recortaron con Brian Madjo y perdonaron buenas ocasiones para evitar la derrota y acerca la segunda Supercopa de su historia.

La segunda fue para el PSG, un equipo que estiró su tiranía continental en medio de una pretemporada atípica pero ya con un título en juego. Después del Mundial, sobre todo el equipo de París fue recuperando efectivos, titulares Achraf Hakimi y Warren Zaire-Emery, hasta dar minutos a un Ousmane Dembélé que dio la asistencia a su compatriota Doué para firmar el 2-1 en el minuto 61.

Igualmente entró en acción en la segunda mitad el campeón del mundo con España Fabián Ruiz, para tratar de controlar un partido que empezó con dueño, el PSG, pero que el Aston Villa discutió hasta merecer quizá algo más. En ese inicio, Boubacar Kamara quiso meter el miedo en el cuerpo a los galos y su dominio, pero los de Luis Enrique se adelantaron con un golazo de Kvaratskhelia en el 20'.

Sin embargo, el Villa salió de la asfixia a la que había sido sometido y empezó a asomar con mucho peligro. A pesar de las salidas de Morgan Rogers y Youri Tielemans en el mercado de este verano, y la ausencia por lesión de Ollie Watkins, el equipo de Emery supo generar peligro buscando a Brian Madjo, ariete de 17 años.

El titular más joven en una final europea perdonó hasta que metió la más complicada, en una nueva asistencia de John McGinn, justo antes del descanso. El guion del segundo tiempo fue el mismo que el primero, y el PSG golpeó sin necesitar mucho, con Doué al desmarque y un fuera de juego mal tirado como comprobó el VAR (2-1).

Los cambios por el desgaste mantuvieron abierta la final y el PSG, como hizo para su doblete de Champions contra el Arsenal, demostró también capacidad de sufrir para mantener su mínima renta. El Villa no se rindió sin pelear y, pese a los cambios de cromos, Emery demostró que su equipo sigue fiel a su libreto, generando ocasiones hasta que no quedó más tiempo en Salzburgo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARIS SAINT-GERMAIN, 2 - ASTON VILLA, 1. (1-1, al descanso)

--ALINEACIONES.

PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Achraf, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes (Lucas, min.75); Joao Neves (Fabián, min.75), Vitinha, Zaire-Emery, Kvaratskhelia (Beraldo, min.88), Doué (Mayulu, min.87) y Akliouche (Dembélé, descanso).

ASTON VILLA: Bizot; Cash, Lindelof, Torres (Mings, min.79), Maatsen; Kamara (Bogarde, min.72), Gomes (Barkley, min.79), McGinn (Alysson, min.73), Buendía, Madjo (Abraham, min.72) y Hemmings.

--GOLES:

1 - 0, min.20, Kvaratskhelia.

1 - 1, min.45, Madjo.

2 - 1, min.61, Doué.

--ÁRBITRO: Omar Artan (SOM). Amonestó a Torres (min.51), Gomes (min.64), McGinn (min.72) en el Villa.

--ESTADIO: Red Bull Arena de Salzburgo (Austria).