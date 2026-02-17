El PSG reacciona a tiempo en Mónaco y el Galatasaray destroza a la Juventus

17 February 2026, Monaco: Paris Saint-Germain's Desire Doue (2nd R) celebrate scoring his side's goal with teammates Marquinhos (R) and Vitinha during the UEFA Champions League soccer match between AS Monaco and Paris Saint-Germain at Louis II Stadium. Ph - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Paris Saint-Germain ha remontado este martes al AS Mónaco (2-3), que jugó toda la segunda parte con uno menos, en el partido de ida del 'Playoff' de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones, en una jornada en la que la Juventus cavó prácticamente su tumba al caer ante el Galatasaray en Estambul (5-2) y en la que el Borussia Dortmund encarriló su pase frente a la Atalanta (2-0).

En el duelo entre los dos conjuntos de la Ligue 1 en el Luis II, los de Sébastien Pocognoli tardaron apenas un minuto en estrenar el marcador, después de un cambio de orientación de Nuno Mendes que dejó el balón en poder del conjunto local; Aleksandr Golovín puso un centro al área y allí apareció Folarin Balogun para cabecearlo al fondo de las mallas. El delantero estadounidense, ya en el 18, aumentó la renta de los del Principado tras una buena triangulación con Golovín y Maghnes Akliouche.

En el 21, el equipo de Luis Enrique tuvo la oportunidad de adelantarse con un penalti pitado por falta de Wout Faes sobre Khvicha Kvaratskhelia, pero Vitinha vio cómo Philipp Köhn adivinaba su lanzamiento. Los problemas se le acumulaban cuando en el minuto 27 el Balón de Oro Ousmane Dembélé pedía el cambio por problemas físicos.

Fue su sustituto, Désiré Doué, el que logró resarcir a los parisinos en el primer balón que tocó, con un latigazo que recortaba distancias (min.29), y Achraf Hakimi, poco antes del descanso, cazó un rechace en el área para establecer la igualada.

En el primer minuto de la segunda parte, Golovín veía tarjeta amarilla por una dura entrada sobre Vitinha, aunque el español Jesús Gil Manzano rectificó la acción y le mostró la roja tras revisarla en el monitor. En superioridad y tras una gran acción combinativa en el 67, Doué volvió a aparecer para conectar un disparo raso y sellar la remontada.

El resultado permitirá al vigente campeón de la competición continental afrontar con ventaja el duelo de vuelta, que se jugará el próximo miércoles en el Parque de los Príncipes.

Horas antes, en el Rams Park de Estambul, el Galatasay protagonizó una de las sorpresas del día al golear y dejar contra las cuerdas a la Juventus (5-2), que logró marcharse por delante al descanso antes de que los turcos le diesen la vuelta al choque con una soberbia segunda mitad.

Cuando se cumplía el primer cuarto de hora, el brasileño Gabriel Sara consiguió adelantar al cuadro local con un disparo desde la frontal, aunque apenas un minuto más tarde Teun Koopmeiners cazó un rechace para igualar la contienda. Superada la media hora, el propio centrocampista neerlandés, con un potente chut a la escuadra, se encargó de establecer un 1-2 con el que los jugadores se marcharían a vestuarios.

Sin embargo, el también holandés Noa Lang empató el choque para los de Estambul nada más reanudarse el partido, y en el minuto 60, el colombiano Davinson Sánchez los ponía por delante. La segunda amarilla a Juan Cabal en el 67 asestó el golpe definitivo a la 'Vecchia Segnora', que todavía tuvo que ver cómo Lang anotaba el cuarto tras un grosero error de los transalpinos en defensa y cómo el francés Sacha Boey cerraba la goleada.

Por último, en el Signal Iduna Park, donde el partido comenzó 15 minutos más tarde por el retraso de la llegada del autobús del conjunto local, el Borussia Dortmund dio un buen paso hacia octavos al imponerse a la Atalanta (2-0).

El guineano Serhou Guirassy rompió las hostilidades solo tres minutos después del pitido inicial al cabecear al fondo de la red un fantástico balón a centro de Maximilian Beier. A pesar de todo, la 'Dea' trató de recuperar e incluso coqueteó con el gol en un par de acciones de Nicola Zalewski; el Dortmund tampoco renunciaba a aumentar la diferencia.

Así, a pocos minutos del intermedio del encuentro, Guirassy sirvió un pase perfecto para que Beier solo tuviese que empujar el esférico y los alemanes se fuesen a vestuarios con un cómodo 2-0. El conjunto local siguió intentando aumentar su ventaja en la segunda parte y dispuso de las mejores ocasiones, pero finalmente cerró el partido tal y como había llegado al descanso.