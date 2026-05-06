Ousmane Dembele, Bayern Munich - Paris Saint-Germain - Sven Hoppe/dpa

El PSG repite final de Champions

Los de Luis Enrique empataron en el Allianz Arena ante el Bayern y se citaron con el Arsenal en Budapest

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El París Saint-Germain eliminó al Bayern Múnich con un empate (1-1) este miércoles en el Allianz Arena, 5-6 en el global, para avanzar a la final de la Liga de Campeones 2025/2026, donde se medirá con el Arsenal en busca de un segundo título seguido.

Un gol de Ousmane Dembélé a los tres minutos mandó hasta el descuento de la vuelta de una semifinal que había empezado la semana pasada con un espectacular 5-4 en París. La defensa francesa dio un paso al frente para poner al PSG en su tercera final de Champions, segunda consecutiva bajo las órdenes de Luis Enrique Martínez.

El técnico español, que hizo historia llevando al club a su primera Champions, mantuvo a los de París como rival a batir, lo que intentará el Arsenal el 30 de mayo en Budapest. 'Lucho' pidió a los suyos redoblar esfuerzos atrás, mientras que el Bayern cometió el mismo error de regalar la espalda, nada más empezar.

No fue a cualquiera además, sino a dos de los mejores jugadores del mundo: Khvicha Kvaratskhelia, por la izquierda tras una pared perfecta con el español Fabián Ruiz, y el Balón de Oro Dembélé, al otro lado para mandar a la red el 0-1. El PSG mordió en la presión y estuvo muy metido en el partido desde el inicio, pese a la amarilla de Nuno Mendes, sufriendo ante Michael Olise.

El extremo fue lo más peligroso del Bayern, al igual que Luis Díaz por la otra banda, pero faltó precisión a los locales, desquiciados por momentos reclamando segunda amarilla a Mendes y un penalti por manos también. A Jamal Musiala tampoco le gustó el descanso, rondando el gol ante un serio Matvei Safonov bajo palos, pero el Bayern siguió apretando en la reanudación.

Obligado a dos goles al menos para forzar la prórroga, los de Vincent Kompany mordieron en busca de la remontada, pero con más corazón que cabeza ante un PSG serio en tareas defensivas. Harry Kane, en un bonito duelo con Joao Neves, estuvo bien vigilado y de nuevo fueron Díaz y Olise los que tuvieron que generar peligro.

Los de Luis Enrique se rearmaron por dentro para esperar su momento a la contra y al Bayern no le llegó el impulso del gol. El campeón pasó el trago y pudo sentenciar con Kvaratskhelia y un Désiré Doué que, por tranquilidad y calidad en sus acciones, parecía estar jugando una pachanga. Los destellos del joven extremo francés tampoco tumbaron a Manuel Neuer y los de Kompany murieron con las botas puestas, con el 1-1 de Harry Kane en el minuto 94.

Entre el poco añadido del árbitro y un tirón de Marquinhos, no hubo excesivo suspense y el PSG no sufrió para repetir final de Champions. El Bayern, campeón una vez más en Alemania esta campaña, falló en Europa, sin 'Orejona' desde 2020 cuando ganó a un PSG que ahora es una máquina de equipo con Luis Enrique en su banquillo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BAYERN MÚNICH, 1 - PARIS SAINT-GERMAIN, 1. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

BAYERN DE MÚNICH: Neuer; Stanisic (Davies, min.68), Upamecano (Karl, min.85), Tah (Min-jae, min.68), Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala (Jackson, min.79), Luis Díaz y Kane.

PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Nuno Mendes (Mayulu, min.85), Pacho, Marquinhos, Zaïre-Emery, Fabián (Beraldo, min.76), Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Dembélé (Barcola, min.65) y Doué (Lucas, min.76).

--GOLES:

0 - 1, min.3, Dembélé.

1 - 1, min.94, Harry Kane.

--ÁRBITRO: Joao Pinheiro (POR). Amonestó a Tah (min.33), Díaz (min.78) y Kimmich (min.97) por parte del Bayern. Y a Mendes (min.8), Kvaratskhelia (min.45+3) y Marquinhos (min.86) en el PSG.

--ESTADIO: Allianz Arena.