El PSG supera al Bayern en una oda al fútbol

28 April 2026, France, Paris: Paris Saint-Germain Ousmane Dembele (C) scores his side's fifth goal during the UEFA Champions League semifinal first leg soccer match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at Parc des Princes. Photo: Federico Gambari - Federico Gambarini/dpa

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Paris Saint-Germain ha superado este martes al Bayern de Múnich (5-4) en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, un partido para la historia del fútbol, con nueve goles, en el que los franceses, vigentes campeones, consiguen una mínima ventaja para la vuelta frente a un conjunto bávaro que en ningún momento se dejó ir en el Parque de los Príncipes.

Los de Luis Enrique, con dobletes de Dembélé y Kvaratskhelia, exhibieron pegada: en sus cinco primeros disparos, cinco goles. Y ni aún así les bastó para doblegar a un conjunto bávaro que nunca se rindió y que fue capaz de reaccionar a pesar de verse tres goles abajo; estuvo contra las cuerdas pero nunca cayó a la lona. Lo mejor: queda la vuelta en el Allianz Arena.

En un Parque de los Príncipes con un ambiente de gala, los primeros 45 minutos fueron una auténtica oda al fútbol, trepidantes y plagados de ocasiones. Fue el conjunto bávaro el que acaparó el balón en el primer tramo, con Joshua Kimmich obligando a Matvei Safonov a sacar una mano casi sobre la línea de gol antes del primer cuarto de hora.

Apenas un par de minutos después, Luis Díaz se adentró en el área y, de manera astuta, metió la pierna justo en el momento perfecto para que Willian Pacho le derribase cuando buscaba el balón. El colegiado señaló el punto de penalti y Harry Kane, en el lanzamiento, engañó al guardameta ruso para superar a Raúl González y convertirse en el quinto máximo goleador en la historia de las competiciones europeas con 77 tantos (min.17).

Con los de Luis Enrique todavía en shock por el golpe, Michael Olise rozó el segundo, pero se encontró con la manopla de Safonov. Sin embargo, el PSG se rehizo pronto y estuvo a punto de empatar en una acción en la que Ousmane Dembélé falló incomprensiblemente en el mano a mano con Manuel Neuer.

No erró, en cambio, Khvicha Kvaratskhelia, que en una magnífica jugada individual dribló a Josip Stanisic y sacó un tiro con rosca que clavó en la escuadra (min.24). Eran los mejores minutos del cuadro francés, que apenas nueve minutos después, justo tras otra oportunidad de Olise, consiguió darle la vuelta al partido después de que Dembélé sirviese un balón desde saque de esquina que Joao Neves cabeceó al fondo de la red tras elevarse por encima de Jamal Musiala (min.33).

El Balón de Oro y Désiré Doué siguieron insistiendo y Musiala perdonó el segundo cuando apenas se había cumplido la primera media hora de encuentro, un ritmo frenético que impedía desconectar. En una jugada combinativa, los alemanes volvieron a poner las tablas gracias a un disparo tremendo de Olise desde la frontal ante el que nada pudo hacer el portero local (min.41).

El partido se encaminaba hacia el descanso cuando el VAR, al mando del español Carlos del Cerro Grande, advirtió al árbitro de campo, el suizo Sandro Schärer, de una posible mano de Alphonso Davies en el área. Después de que se confirmase la pena máxima, Dembélé se encargó de firmar el momentáneo 3-2 con un remate ajustado al palo derecho (min.45+5).

Y si la primera mitad en París fue una locura, la segunda tenía reservada todavía más acción. Tres minutos de plena inspiración permitieron a los de Luis Enrique hacerse con una renta que parecía insalvable para el Bayern; primero, en un gran contragolpe francés, Kvaratskhelia recogió un pase atrás de Achraf Hakimi para fusilar a Neuer (min.56). En el 59, un latigazo a pierna cambiada de Dembélé servía para establecer el 5-2.

Lejos de perderle la cara al encuentro, el equipo de Vincent Kompany tiró de orgullo para acercarse por mediación de Dayot Upamecano, que cabeceó un centro preciso de Kimmich a balón parado (min.65). Solo tres minutos después, Luis Díaz recibió un pase largo de Kane y, tras sentar a Marquinhos, definió con un disparo a la escuadra que el árbitro validó tras consultar con el VAR (min.68).

Safonov todavía tuvo que actuar para evitar el empate de Jonathan Tah, al que respondió Senny Mayulu con un balón al palo, y los contratiempos se agolpaban para los franceses después de que Achraf se fuese al suelo lesionado; agotados los cambios, el hispano-marroquí tuvo que permanecer en el campo. En el último minuto, Pacho sacó en línea de gol el empate bávaro. Un auténtico homenaje al fútbol.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARIS SAINT-GERMAIN, 5 - BAYERN DE MÚNICH, 4 (3-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Achraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernández, min.84); Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery (Fabián Ruiz, min.64); Doué (Barcola, min.70), Dembélé y Kvaratskhelia (Mayulu, min.84).

BAYERN DE MÚNICH: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies (Laimer, min.46); Pavlovic (Jackson, min.93), Kimmich; Olise, Musiala (Goretzka, min.79), Luis Díaz y Harry Kane.

--GOLES:

0-1, min.17: Kane, de penalti.

1-1, min.24: Kvaratskhelia.

2-1, min.33: Joao Neves.

2-2, min.41: Olise.

3-2, min.45+5: Dembélé, de penalti.

4-2, min.56: Kvaratskhelia.

5-2, min.58: Dembélé.

5-3, min.65: Upamecano.

5-4: min.68: Luis Díaz.

--ÁRBITRO: Sandro Schärer (SUI). Amonestó a Marquinhos (min.12), a Fabián Ruiz (min.77) y a Achraf (min.80) por parte del Paris Saint-Germain.

--ESTADIO: Parque de los Príncipes.