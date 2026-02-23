Pubill, el último 'jefe' de la zaga del 'Cholo'

18 February 2026, Belgium, Bruges: Club's Hans Vanaken and Atletico Madrid's Marc Pubill (R) battle for the ball during the UEFA Champions League soccer match between Club Brugge KV and Atletico de Madrid at Jan Breydel Stadium. Photo: Bruno Fahy/Belga/dp - Bruno Fahy/Belga/dpa

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El defensa español del Atlético de Madrid Marc Pubill se ha convertido en una pieza fundamental de la zaga rojiblanca para Diego Pablo Simeone gracias a su fortaleza defensiva, sobre todo en el dominio aéreo imponente con sus 1,90 metros, y una autoridad para romper líneas bajo presión, que le han asentado en el once titular sin ninguna oposición y pese a que apenas contó al inicio de la temporada

El fichaje de Pubill por el Atlético de Madrid no estaba en los planes de la dirección técnica madrileña al comienzo de verano. Más bien, era la segunda opción ante la deseada llegada de Jesús Areso, jugador del CA Osasuna que acabó en el Athletic Club. De hecho, durante meses, su nombre fue un susurro en los pasillos del Metropolitano y ya no se le ve ahora como lateral, posición que sólo ha ocupado en tres encuentros, nunca como titular y acumulando apenas 55 minutos.

Y es que hasta finales del mes de noviembre, el balance era desolador para un jugador que había sido determinante para que la selección española Sub-23 se proclamara campeona olímpica en París 2024. El catalán apenas contaba en los planes del técnico argentino con cuatro apariciones residuales hasta la fecha, migajas de minutos repartidas entre LaLiga EA Sports y la Liga de Campeones que no permitían vislumbrar el talento escondido.

Sin embargo, todo cambió en la jornada 14 del 29 de noviembre de 2025 cuando Pubill debutó como titular en el centro de la defensa contra el Real Oviedo en una noche gélida en Madrid. Aquella primera titularidad, pese a que no tuvo continuidad, supondría un punto de inflexión ya que desde entonces, el '18' rojiblanco se ha hecho amo y señor de la defensa colchonera y tan solo se ha perdido cuatro partidos desde ese duelo relegando a la suplencia a centrales como Robin Le Normand, José María Giménez o Clement Lenglet.

Un asentamiento en el equipo fruto de sus acciones y su dictadura en el espacio aéreo. Con 3,8 duelos aéreos ganados cada noventa minutos, se ha encumbrado como el tercer defensa más dominante de la Liga en las alturas. Su efectividad es quirúrgica, pues gana el 70 por ciento de sus disputas, convirtiendo cada balón dividido en una posesión recuperada para los suyos.

Y esa fiabilidad también se traslada al césped, donde combina la elegancia del pasador con la ferocidad del marcador. Es el séptimo mejor defensa del campeonato liguero en entradas exitosas completando 3,9 'tackles' por partido, una agresividad que complementa con una lectura privilegiada para la intercepción. El catalán intercepta 1,71 balones por encuentro lo que indica que no sólo llega al balón, sino que sabe dónde va a estar antes de que el rival lo decida gracias a una óptima visión de juego.

Además, su incidencia en el juego se ve cuando posee el esférico. En un equipo que a menudo ha pecado de horizontalidad, Pubill cuenta con números en construcción quizá impropios de un defensa convencional. Y es que en escenarios de máxima fatiga y acoso, completa el 88,6 por ciento de sus pases bajo presión, una cifra que explica por qué no se recuerda un solo error grosero en su hoja de servicios. Esto sumado a la verticalidad pura filtrando 4,5 pases entre líneas por partido y que conecta 3,5 envíos directos que rompen la medular para encontrar al delantero le convierten ahora en un intocable para el 'Cholo'.

Unos datos que mejora en la Liga de Campeones donde este martes (18.45 horas) los rojiblancos se juegan el pase a los octavos de final. En la máxima competición continental, el impacto ofensivo de Marc Pubill se dispara, alcanzando un 0,73 de goles esperados cada 90 minutos frente al ya excelente 0,5 de LaLiga EA Sports. En Europa, su capacidad de anticipación sube un peldaño hasta las 2,64 interceptaciones, demostrando que el escenario no le achica sino que le potencia.

Atrás quedaron los días de duda y la espera agónica hasta aquella jornada 14. El jugador de 22 años ha pasado de ser un secundario invisible a ser el hombre que le ha dado sentido al juego exterior del Atlético.