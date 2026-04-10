Puebla presenta el amistoso Perú-España

Presentación del partido amistoso entre España y Perú en Puebla, a la que asistió el presidente de la RFEF, Rafael Louzán - RFEF

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El partido amistoso que la selección española masculina de fútbol disputará ante Perú el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México), último antes del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, se ha presentado este viernes bajo el lema 'Puebla, tierra de campeones'.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha participado en el acto junto al Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta; el responsable del deporte a nivel estatal, Rommel Pacheco; el rector de la Universidad del Deporte, José Luis Sánchez Solá; y el representante de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Franco Ferrari, entre otras personalidades.

"Realizaremos aquí, en este estadio y ante más de 51.000 personas la última preparación antes del gran reto mundialista, cargados del cariño de todas las personas que estoy seguro, nos acompañarán este próximo 8 de junio en Cuauhtémoc", señaló Louzán, que agradeció la apuesta realizada por el Estado de Puebla para albergar el duelo.

Además, el dirigente gallego destacó los lazos de unión con el país mexicano. "Hoy afianzamos más nuestro vínculo con México, nos une el idioma, la historia y, desde luego, el deporte más universal", apuntó tras recordar que la selección española volverá a este país unos días después del partido de Puebla, cuando juegue en Guadalajara el partido del Mundial contra Cabo Verde.

"Quiero expresar mi gratitud con México, estamos siempre en deuda con este gran país que ha acogido a muchos españoles, y una de las fórmulas de devolverla es traer aquí a la Selección. Vamos a hacer disfrutar a través del fútbol a esta maravillosa ciudad y desde aquí también al resto del mundo", finalizó.

Por su parte, el representante del Gobierno mexicano, Rommel Pacheco recordó que el deporte "no solo es meter un gol, medalla o récord, sino mandar un mensaje de paz, unión". "En Puebla ya empezó el Mundial", manifestó.

Tras finalizar la presentación, el presidente de la RFEF realizó una visita a la que será en muy pocas semanas la Universidad del Deporte de Puebla. Se trata de un recinto de más de 61.000 metros cuadrados impulsado por el Gobierno del Estado de Puebla, en el que estudiarán 1.500 personas, realizando las actividades físicas de cada deporte y dará empleo a otras 700.