De la Puente buscará la final del Abierto de Australia y Caverzaschi peleará por el título en dobles

Archivo - Martín de la Puente hace un gesto de cariño a Dani Caverzaschi en el podio de los Juegos Paralímpicos de París - MIKAEL HELSING/CPE - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín de la Puente buscará alcanzar la final del cuadro individual del tenis en silla de ruedas del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, mientras que su compatriota Dani Caverzaschi peleará por el título en el cuadro de dobles.

De la Puente, tercer cabeza de serie, se plantó en semifinales del 'grande' oceánico después de derrotar en la primera ronda al neerlandés Ruben Spargaaren en un trabajado partido por 7-5, 6-4, mientras que en cuartos se deshizo con más comodidad del francés Stephane Houdet también en dos mangas por 6-3, 6-2.

Ahora, el jugador gallego, número tres del mundo, tratará de meterse en su primera final en Melbourne ante el británico Alfie Hewett, primer favorito y ante el que ha perdido sus seis últimos duelo, entre ellos los de hace unas semanas en un torneo también en la ciudad australiana por 6-0, 6-2 y en Brisbane por 6-1, 6-3.

En dobles, en cambio, el tenista de Vigo cayó eliminado en cuartos junto precisamente a Stephane Houdet, con el que eran los segundos cabezas de serie del cuadro, ante el argentino Gustavo Fernández y el japonés Tokito Oda por 6-2, 5-7 y 10/7.

Mejor suerte tuvo aquí Dani Caverzashi, que alcanzó la final con el neerlandés Tom Egberink, con el que forman la pareja primera favorita de este Abierto de Australia y que empezaron con mucho sufrimiento en cuartos ante el chileno Alexander Cataldo y el australiano Anderson Parker, a los que derrotaron por 6-7(4), 6-2 y 10/6.

Sin embargo, en las semifinales del 'grande' oceánico apenas dieron opciones al brasileño Daniel Rodrigues y al estadounidense Casey Ratzlaff, a los que batieron por 6-0, 6-2 para citarse por el título con Fernández y Oda, verdugos de los británicos Alfie Hewett y Gordon Reid (6-4, 2-6 y 10/4).