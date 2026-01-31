De la Puente cae en la final de tenis en silla del Abierto de Australia

Archivo - Martín de la Puente durante los Juegos Paralímpicos de París - PAULINO ORIBE/CPE - Archivo

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín de la Puente ha caído este sábado en la final de tenis en silla del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, ante el japonés Tokito Oda, actual número uno del mundo (3-6, 6-2, 6-2).

El gallego, tercer favorito en Melbourne y actual número tres del ranking mundial, se adelantó 3-0 en la manga inaugural, y aunque Oda le devolvió la rotura en el quinto juego, respondió con un nuevo 'break' con el que se llevó el primer parcial de su primera final en Melbourne Park.

Sin embargo, las cosas empezaron a complicarse a partir del segundo set. El tenista vigués, primer español en disputar una final individual de 'Grand Slam' en silla en Wimbledon 2024, salió perjudicado del intercambio de roturas del comienzo de la manga, y el nipón acabó empatando el duelo con un quiebre final.

Ambos defendieron sus servicios en el inicio del set definitivo, pero Oda enlazó tres juegos ganados para aproximarse a la victoria (5-1). De la Puente se resistió con un 'contrabreak', anulando una bola de partido, pero su rival aprovechó el segundo 'match ball' que se le presentó y puso fin a la lucha tras dos horas y 18 minutos de juego.