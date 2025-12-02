De la Puente y Caverzaschi protagonizan la campaña 'La pista no distingue'

Archivo - El dobles español compuesto por Martín de la Puente y Daniel Caverzaschi consiguen el bronce frente a los franceses Frederic Cataneo y Stephane Houdet en Paris 2024 - MIKAEL HELSING/CPE - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Daniel Caverzaschi y Martín de la Puente son los protagonistas de la campaña 'La pista no distingue', elaborada por 'Solunion' de cara al 'Día Internacional de las Personas con Discapacidad' que se celebra este miércoles 3 de diciembre y que aboga "por la integración, frente a los estereotipos asociados a la discapacidad".

La compañía de seguros de crédito, de caución y de servicios asociados a la gestión del riesgo comercial ha apostado por la pareja que fue medallista de bronce en el cuadro de dobles del tenis en silla de los Juegos Paralímpicos de París para esta nueva campaña, cuya pieza fue grabada en las calles de Madrid y que propone "un enfoque inclusivo de la discapacidad y del deporte" mediante testimonios reales.

"Una vez más, volvemos a contar con dos protagonistas que representan a la perfección lo que queremos reflejar en 'Solunion' con esta campaña: que todos somos iguales, en el deporte y en la vida, y así lo demuestran Dani y Martín en su día a día. Hemos establecido un vínculo muy sólido con ellos desde 2021, son parte del equipo y estamos muy orgullosos de acompañarlos en su camino, de verlos crecer y de celebrar sus éxitos", indica Eva Muñoz, directora Corporativa de Comunicación de 'Solunion'.

Para Martín de la Puente, "si la pista no distingue, la sociedad tampoco debería hacerlo, independientemente de las distintas capacidades que se puedan tener", mientras que Dani Caverzaschi recuerda que "es importante seguir apostando por la integración plena y verdadera" y que "todos" pueden "contribuir a lograrla".