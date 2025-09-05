De la Puente se mete en semifinales del US Open y Caverzaschi cae eliminado en dobles

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín de la Puente se clasificó este jueves para las semifinales del tenis en silla del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, mientras que su compatriota Dani Caverzaschi no pudo acceder a la final en el cuadro de dobles.

El jugador gallego, cabeza de serie número tres, se quedó a un partido de una final en un 'grande' después de imponerse con autoridad al británico Gordon Reid, verdugo en la anterior ronda de Dani Caverzaschi, por un claro 6-2, 6-3. Ahora, tendrá enfrente al gran favorito en Nueva York, el japonés Tokito Oda.

En cambio, Caverzaschi, formando pareja con el neerlandés Tom Egberink, no pudo pasar a la pelea por el título en dobles después e caer con mucha claridad por un doble 6-1 ante la pareja compuesta por Oda y el argentino Gustavo Fernández, que en cuartos habían apeado a De la Puente con Ruben Spaargaren.