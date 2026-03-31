Purina Pro Plan, patrocinador por segundo año consecutivo del Trofeo Conde de Godó

Purina Pro Plan será patrocinador por segundo año consecutivo del Trofeo Conde de Godó. - PURINA PRO PLAN

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca de alimentación para mascotas Purina Pro Plan participará por segundo año consecutivo como patrocinador del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó de tenis de 2026, que se disputará del 11 al 19 de abril en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona 1899.

A lo largo de la temporada, Purina Pro Plan interactuará con jugadores, aficionados y dueños de mascotas para mostrar cómo una nutrición y unos cuidados de calidad contribuyen a mantener una salud y bienestar óptimos en las mascotas.

Esta colaboración pretende reforzar el compromiso de Purina Pro Plan con el apoyo a las numerosas estrellas del circuito de la ATP que tienen mascotas, ofreciéndoles asesoramiento experto y nutrición 'premium' para que puedan cuidar de sus animales como un profesional.

El responsable de Purina en la región del sur de Europa, Fabio Degli Esposti, afirmó que el tenis está considerado uno de los deportes más saludables del mundo, por lo que asociarse con la ATP es la "combinación perfecta para esta marca que está comprometida con la nutrición

de alta calidad para ayudar a las mascotas a vivir vidas saludables".

"Estamos deseando apoyar a los jugadores y a sus mascotas mientras conectamos con aficionados al tenis de todo el mundo, inspirándolos a cuidar de sus propias mascotas como un pro", manifestó Degli Esposti.

Como parte de esta campaña, para la edición de este año se ha lanzado un anuncio televisivo protagonizado por un equipo de tenistas de élite y sus mascotas. En él aparecen Andy Murray con su cachorro Bonnie, Jasmine Paolini con su perro Cesare, Çagla Büyükakçay con su gato Izo y la pareja formada por Gaël Monfils y Elina Svitolina con su perro Wizz.

La campaña tiene como objetivo inspirar a los dueños de mascotas a cuidarlas "como un pro", demostrando que la nutrición 'premium' basada en ciencia está al alcance de todos. El anuncio, dinámico y lleno de energía, muestra la vida de los deportistas más allá de la pista, destacando cómo el cuidado y la alimentación de sus mascotas forma parte de su rutina diaria y contribuye a su bienestar.

La presencia de Purina Pro Plan en el Trofeo Conde de Godó incluirá activaciones en fan zones, experiencias interactivas, y charlas personalizadas sobre nutrición para los aficionados, reforzando la conexión entre el tenis, la salud de las mascotas y la nutrición de alta calidad.