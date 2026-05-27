Queralt Casas y el Valencia Basket separan sus caminos tras 7 temporadas

Archivo - Queralt Casas Carreras of Valencia Basket gestures during semifinal 1 of the Copa de la Reina 2022 in the match between Valencia Basket and Spar Girona at the Fuente San Luis La Fonteta pavilion in Valencia. March 26. 2022. Valencia, Spain - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La jugadora internacional española Queralt Casas y el Valencia Basket separarán sus caminos después de siete temporadas, una vez que la escolta finalice contrato al final de esta campaña con la entidad 'taronja', en la que deja un legado de 11 títulos y de la que se marcha como la jugadora más importante de la historia del equipo femenino en términos estadísticos.

El club valenciano anunció este miércoles la salida de su capitana, que llegó al equipo en la temporada 2019-20 para ayudar a consolidar un proyecto que apenas afrontaba su segunda campaña en la máxima categoría. En su primer curso, Casas fue nombrada MVP nacional de la Liga Femenina Endesa y también MVP de la EuroCup Women, competición en la que el Valencia Basket conquistó el primer título de su historia en 2021.

Durante su etapa en el conjunto 'taronja', la internacional española ha sido pieza clave en la conquista de once títulos: una EuroCup Women, una SuperCup Women, cuatro Ligas Femeninas Endesa, tres Supercopas LF Endesa y dos Copas de la Reina. Además, desde que tomó el relevo de Anna Gómez como capitana en el verano de 2022, levantó ocho de esos trofeos, culminados este mismo mes con la cuarta liga consecutiva lograda en el Roig Arena.

Casas pone fin a su etapa como la jugadora con más partidos disputados en la historia del Valencia Basket, con un total de 329 encuentros oficiales, además de liderar también los registros históricos de puntos (2.556), rebotes (1.388) y robos (534). Asimismo, figura en el Top 3 de asistencias, con 819, y en el Top 5 de triples anotados, con 158.

El Valencia Basket agradeció "el trabajo, entrega y compromiso" de la escolta catalana durante estas siete campañas y avanzó que la jugadora se despedirá próximamente en un acto abierto al público, cuya fecha se anunciará en las próximas semanas. "Siempre será parte de la familia 'taronja'", señaló el club en su comunicado.