Queralt Castellet, décima en la final olímpica de 'halfpipe'

La 'rider' española Queralt Castellet en la final de 'half pipe' femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 - COE

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Queralt Castellet ha finalizado en décima posición la final de la prueba de 'halfpipe' femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, en una final en la que no pudo planchar ninguna ronda y no llegó a optar a sumar una segunda medalla olímpica en la modalidad, que fueron para la surcoreana Choi Gaon, nueva campeona olímpica, la estadounidense Chloe Kim y la japonesa Mitsuki Ono, plata y bronce, respectivamente.

No pudo ser y Castellet, que era la vigente subcampeona olímpica tras el éxito de Pekín 2022, se va décima de Milán-Cortina tras no poder acabar ninguna de las tres rondas en una noche de nieve y frío y malas condiciones en el 'pipe' de Livigno.

La catalana, de 36 años y en sus sextos, quién sabe si últimos, Juegos Olímpicos de Invierno y en su quinta final consecutiva en 'halfpipe', no pudo brillar. Se fue al suelo en la primera bajada y también en la última, y no pudo planchar bien una segunda bajada floja y sin poder culminar la ronda que tenía en mente.

Así, sumó 4.75 puntos, 24 y 33.50 respectivamente para quedar décima, con tan solo dos 'riders' por debajo, mientras que en la ronda preliminar fue séptima con una mejor ronda de 81 puntos. Y parecía que se dejaba algo para la final, pero no fue la noche para la de Sabadell, que pidió perdón a cámara tras su tercer y fallido último intento.

La nueva campeona olímpica es la joven de 17 años Choi Gaon, que se fue al suelo de forma fea en la primera ronda, tuvo que ser atendida pero regresó al 'pipe' para no cerrar la segunda bajada pero brillar en la tercera con un 90.25 que superaba ya la nota de 88 de la estadounidense y vigente campeona olímpica Chloe Kim, que se cayó en el tercer intento en el que buscaba su tercer oro.

Kim se va de Milán-Cortina con la medalla de plata y la de bronce fue para Mitsuki Ono, con 85 puntos logrados en la 'run 1' que le fueron ya suficientes para superar a sus compatriotas Sara Shimizu y Rise Kudo, cuartas y quintas en esta final de 'halfpipe' en la que no pudo volver a sonreir Queralt Castellet, la veterana de la delegación española y la última en conseguir medalla olímpica.