Queralt Castellet pasa séptima a la final de 'halfpipe' femenino

La 'rider' española Queralt Castellet en la prueba de halfpipe femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 - COE

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Queralt Castellet se ha clasificado este miércoles para la final de la disciplina de 'halfpipe' femenino del jueves en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, tras ser séptima en la clasificación gracias a una segunda bajada en la que planchó bien una ronda que pudo haber sido puntuada mejor.

Castellet, vigente subcampeona olímpica de la especialidad, fue quinta en la primera bajada y, pese a subir nota, fue séptima en la segunda y también séptima en la tabla combinada final para pasar a la final en la zona media de las doce clasificadas para la final y la lucha por las medallas.

Con 78.75 puntos en el 'run 1' y 81.00 en el 'run 2', la de Sabadell se mostró contenta en pista y dio la sensación de que no fue al límite de sus opciones, guardando para una final en la que efectivamente deberá mejorar para aspirar a poder colgarse una segunda medalla olímpica.

Con un 'combo' de frontside y backside 9, saltos máximos de casi 3 metros y trucos bien planchados tanto en la primera como en la segunda manga, Queralt Castellet no cometió errores ni fallos y pasa a la final dispuesta a, como aseguró en la previa de esta cita, darlo todo sabiendo que puede ganar medalla.

La clasificación la ganó la actual campeona olímpica y gran favorita al oro Chloe Kim, con 90.25 puntos para la estadounidense en su primera bajada, con la japonesa Sara Shimizu segunda (87.50) y la también estadounidense Maddie Mastro tercera (86.00). Superaron a Castellet la japonesa Rise Kudo, la china Cai Xuetong y la surcoreana Choi Gaon.

La nota negativa de la jornada fue la posible lesión de la 'rider' china Liu Jiayu, con una caída fea casi al final de la segunda bajada. Fue atendida en pista durante varios minutos ante un silencio sepulcral de grada y todos los presentes y se la llevaron en camilla a un centro médico.