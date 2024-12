Queralt Castellet resurge en Copper Mountain un año después de su grave lesión

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Queralt Castellet (FCEH-CEMT) ha vuelto a la competición oficial un año después de la grave lesión que sufrió en Copper Mountain (Colorado, EE.UU.), y lo ha hecho este viernes en el mismo trazado durante el Toyota Grand Prix 1 de snowboard, primero metiéndose en las finales y luego acabando en la séptima posición.

Así, pasaron 369 días para ver otra vez a la subcampeona olímpica de 'half pipe' luchando por medallas. Esa final tuvo en total tres bajadas por participante y Castellet hizo en su primera ronda un 'backside 540', un 'frontside 5', un 'air to fakie', un 'pitch backside 540' y un 'frontside' de rodeo que le valieron 68 puntos y situarse en el quinto puesto tras la participación del resto de competidoras.

A continuación, la de Sabadell no terminó su segunda bajada como deseaba y no mejoró resultado. Arrancaba entonces su última opción de seguir escalando posiciones y la encaró con concentración en cámara. Empezó con un 'backside 900' seguido de un 'frontside 540', un 'backside fake to fakie' en 'switch', un 'backside 5' y un 'gap 720'.

Gracias a la complejidad de su tercera rutina de ejercicios, Castellet logró un total de 74,25 puntos, certificando esa séptima plaza en su retorno a la Copa del Mundo y en concreto a Copper Mountain, peleando de tú a tú con las especialistas del panorama internacional.