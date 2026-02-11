Queralt Castellet: "Siempre es posible volver al podio"

La rider española Queralt Castellet en los Juegos de Milán-Cortina 2026 - EUROSPORT

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Queralt Castellet aseguró que "siempre es posible volver a subir al podio olímpico" después de clasificarse este miércoles para la final de 'halfpipe' femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, prevista para este jueves, tras finalizar séptima en la ronda clasificatoria.

"Siempre, siempre, siempre", respondió Castellet en declaraciones a Eurosport recogidas por Europa Press al ser preguntada por las opciones de lograr otra medalla olímpica, antes de señalar que ahora su prioridad es "recuperar para mañana" y afrontar la final "con muchas ganas".

La vigente subcampeona olímpica reconoció que vivió una clasificatoria especialmente tensa debido al elevado nivel de la competición. "Nunca había pasado tantos nervios en una clasificatoria. Con ese nivel que hay, hay que darlo todo y sacar tu mejor riding. Después de la primera ronda no me acordaba de nada de lo que había hecho, he automatizado mi cabeza y he dicho 'que sea lo que Dios quiera'", explicó.

La catalana destacó que su objetivo principal era asegurarse la presencia en la final, algo que logró gracias a una segunda bajada en la que mejoró su actuación. "Tras mucho trabajo y mucho entreno ha salido la ronda que quería hacer hoy y estoy súper contenta porque lo han valorado y mi objetivo era entrar en la final y lo hemos conseguido", manifestó.

Castellet admitió que ya esperaba el alto nivel mostrado por sus rivales. "Somos las mismas que estamos haciendo el circuito, sabemos lo que estaban haciendo y cuál es el criterio de puntuación y de dificultad, así que fijándonos en eso hemos intentado hacer la ronda que mejor pudiera salir hoy", indicó.

De cara a la final, la snowboarder española subrayó que la competición será "totalmente nueva" por el posible cambio de condiciones en la pista. "Mañana las condiciones van a cambiar y vamos a tener que adaptarnos lo mejor que podamos y darlo todo, como siempre", concluyó.