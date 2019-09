Quintana: "No sabes cómo hacer frente a un virus como el que me atacó"

Publicado 10/09/2019 18:09:42 CET

Ciclismo/Vuelta.- Quintana: "No sabes cómo hacer frente a un virus como el que m MOVISTAR TEAM

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) ha explicado este martes que el resfriado que ha tenido estos días le ha apartado de la lucha por la Vuelta a España, al no saber cómo hacer frente a unos días en los que sus piernas no tenían fuerza.

"Hay cosas de las que no puedes defenderte. Cuando te viene el cansancio o un pequeño virus como el que me atacó, no sabes cómo hacerle frente. Te da rabia, cuando tú crees haber hecho las cosas bien. Así es la vida", señaló en rueda de prensa en la última jornada de descanso de la ronda española.

En este sentido, aseguró que "no es agradable" cuando te suceden estas cosas. "Te preparas con mucha ilusión y muchos factores, como esta enfermedad, te la pueden quitar", lamentó.

"Ya comenté desde el inicio de carrera que no sabía cómo iba a responder el cuerpo tras el Tour. Es la primera temporada en la que enfocábamos todo al Tour y vinimos aquí sin saber cómo estaría", recordó.

Empezó bien la Vuelta, con triunfo en Calpe incluido, pero ese virus le ha venido lastrando. "Logramos otro triunfo con Alejandro, fuimos líderes y todo iba de maravilla hasta Andorra. En la crono mi cuerpo comenzó a no ir tan bien y hace cuatro días me vino un resfriado que me apartó de las aspiraciones a seguir creciendo", aseguró.

"Para mí ayer fue un día muy difícil por ese resfriado que esperemos pronto pase. En unas gozamos y en otras nos toca sufrir. En lo que respecta a Alejandro vamos bastante bien. Vamos a ver qué pasa esta semana", aportó ante la semana final.