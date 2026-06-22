Quique Álvarez, nuevo entrenador del Girona FC tras pasar por el filial

El nuevo entrenador del Girona FC, Quique Álvarez - GIRONA FC

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Girona FC ha anunciado este lunes el nombramiento de Quique Álvarez como nuevo entrenador del primer equipo, una apuesta por la promoción interna con la que da continuidad a su proyecto deportivo y sitúa al hasta ahora técnico del filial al frente del banquillo con el objetivo de pelear por el regreso a Primera División.

"Quique Álvarez será el nuevo entrenador del Girona FC. Con esta decisión, el club apuesta por la promoción interna y da continuidad al proyecto deportivo, confiando la dirección del primer equipo a un técnico de la casa y con un profundo conocimiento de su estructura", señaló la entidad catalana en un comunicado.

El técnico gallego, que procede del Girona FC B, toma el relevo de Míchel y da el salto tras dos temporadas al frente del segundo equipo, etapa en la que logró el ascenso desde Tercera RFEF a Segunda RFEF y posteriormente consolidó la categoría, resultados que el club interpreta como una muestra de su capacidad para "competir y desarrollar talento" dentro de su estructura formativa.

Formado como jugador en la cantera del FC Barcelona, desarrolló una carrera de más de quince años como defensa central y pasó por clubes como CD Logroñés, UE Lleida y, especialmente, Villarreal CF, donde disputó siete temporadas en Primera División.

Tras retirarse, inició su recorrido en los banquillos en 2009 y acumuló experiencia tanto en el fútbol base como en equipos de élite, formando parte de cuerpos técnicos en el FC Barcelona, Villarreal CF, Deportivo Alavés o Levante UD antes de asumir el mando del filial 'gironí'.

Además, el Girona confirmó que contará como segundo entrenador con su hermano Òscar Álvarez, exjugador del club entre 2008 y 2010 y también integrante del cuerpo técnico del filial, mientras que Jordi Balcells ejercerá como preparador físico tras haber trabajado anteriormente con el primer equipo durante la etapa de Pablo Machín.