Quique Llopis lidera la buena nómina de los 60 mv de la reunión de Madrid del WIT

Archivo - Enrique Llopis of Spain competes during Men's 110m Hurdles Semi-Final of the Athletics on Stade de France during the Paris 2024 Olympics Games on August 7, 2024 in Paris, France. - Antonio Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El español Quique Llopis, el italiano Lorenzo Simonelli, el estadounidense Dylan Beard y el francés Wilhem Belocian se darán cita el próximo 6 de febrero en los 60 metros vallas de la reunión de Madrid del World Indoor Tour Madrid, la cuarta cita del principal circuito en pista cubierta de World Athletics, según informaron este jueves los organizadores.

El CDM Gallur de Madrid revivirá uno de los grandes duelos del atletismo continental con Simonelli y Llopis, vigentes campeón y subcampeón de Europa al aire libre. Un enfrentamiento que se extiende a nivel mundial con la presencia del estadounidense Dylan Beard, vencedor de los Millrose Games de Nueva York en 2025, y con el francés Wilhem Belocian, actual subcampeón europeo y mundial de la modalidad.

El galo encara esta temporada tras un 2025 donde protagonizó su campaña más completa; después de ser segundo en Madrid, subió al segundo cajón del podio en el Europeo Indoor de Apeldoorn (Países Bajos) y repitió puesto dos semanas después en el Mundial de Nanjing (China), también bajo techo.

Y el próximo 6 de febrero tendrá enfrente a Quique Llopis, su verdugo en el WIT Madrid 2025, donde igualó en dos ocasiones (semifinales y final) su propio récord de España con 7.48. El de Gandía también completó un gran 2025 con su tercer título nacional de 110 mv (bajando de 13 segundos con viento no válido) y puso la guinda a su temporada con el cuarto puesto en el Mundial de Tokio.

Y junto a él estará en el WIT el italiano Lorenzo Simonelli, uno de sus rivales más destacados en las últimas temporadas. Campeón de Europa de 110 mv y subcampeón del mundo de 60 mv en 2024, mientras que el estadounidense Beard vuelve a la capital española con ganas de revancha después de ser cuarto el año pasado donde no pudo refrendar la condición de favorito que le otorgaban sus 7.38, segunda mejor marca mundial del año.

Junto a ello, estarán el también español Asier Martínez, ganador en la capital hace cuatro años, el estadounidense Jamal Britt (7.52), tercero en la final de la Liga Diamante, y los belgas Michael Obasuyi (7.54) y Elie Bacari (7.51). Completan la lista los españoles Daniel Cisneros (7.64), Kevin Sánchez (7.68), Ángel Díaz (7.72) y Dani Castilla (7.74).