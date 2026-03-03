Quique Sánchez Flores, nuevo entrenador del Alavés tras el adiós de Eduardo Coudet

Archivo - Quique Sanchez Flores, head coach of Sevilla FC, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Granada CF at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on May 5, 2024, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés ha alcanzado este martes un acuerdo con el técnico español Quique Sánchez Flores, de 61 años, para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo vitoriano hasta 2028, tras confirmarse el adiós del argentino Eduardo Coudet con rumbo presumible hacia el CA River Plate.

"Con una amplia y contrastada trayectoria en los banquillos, Quique Sánchez Flores cuenta con una sólida experiencia tanto en la Liga como en competiciones europeas. A lo largo de su carrera ha dirigido a clubes históricos del fútbol español e internacional, consolidándose como un técnico de prestigio y carácter competitivo", indicó el Alavés en una nota.

"El nuevo técnico albiazul ha estado al frente de equipos como el Valencia CF, el Atlético de Madrid, el Getafe CF o el RCD Espanyol, entre otros, a lo largo de su carrera profesional. Sánchez Flores acumula una amplia experiencia con más de 350 partidos dirigidos en Primera División", resumió la entidad alavesa en el mismo comunicado.

"A nivel internacional, también ha dirigido al SL Benfica, con quien fue campeón de la Copa de Liga, y al Watford FC de la Premier inglesa. Uno de los hitos más destacados de su carrera llegó en la temporada 2009/10, cuando conquistó la Europa League al frente del Atlético de Madrid, además de la Supercopa de Europa ese mismo año", apuntó la nota.

Así, el texto de prensa subrayó sobre Sánchez Flores que "su experiencia en la gestión de vestuarios y en competiciones de máxima exigencia competitiva supone un aval para liderar el proyecto deportivo albiazul y alcanzar el objetivo de seguir un año más en la máxima categoría".

"El nuevo técnico albiazul viajará (...) se incorporará de manera inmediata al equipo para dirigir el próximo partido que enfrentará en Mestalla al Deportivo Alavés y al Valencia CF el próximo domingo", zanjó esta nota después del acuerdo de desvinculación con 'Chacho' Coudet.

Coudet se hizo cargo del banquillo del Alavés el 2 de diciembre de 2024 y desde entonces había dirigido al equipo en 55 partidos oficiales entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey Mapfre. En otra nota de prensa, el club vitoriano agradeció al argentino y a su cuerpo técnico "el trabajo realizado durante esta etapa" y les deseó "la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales.