La racha de Osasuna asalta Balaídos y deja estancado al Celta

Ante Budimir, CA Osasuna - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CA Osasuna venció (1-2) al RC Celta este viernes en el inicio de la jornada 23 de LaLiga EA Sports celebrado en el Estadio de Balaídos, para alargar su buen momento y empezar a mirar a una zona noble en la tabla que se le resiste a los gallegos.

El conjunto de Alessio Lisci, con solo una derrota en los últimos siete partidos, estuvo más acertado en ambas áreas para sumar 29 puntos por los 33 de un Celta que, tras tres jornadas sin ganar, se estanca en su intento de asaltar zona europea.

Al descanso mandó el cabezazo imperial de Ante Budimir en Vigo, a centro también perfecto de Raúl Moro, pasada la media hora. Como le ocurrió durante gran parte del partido, el Celta dominó el balón pero sin muchas ocasiones claras, aunque Javi Rodríguez, Hugo Álvarez y Borja Iglesias se acercaron al gol en el primer tiempo.

El tanto sentó bien a los visitantes, que llegaron mejor al descanso, pero nada más empezar el segundo tiempo, el Celta se encontró con un penalti por mano de Alejandro Catena. Borja Iglesias no perdonó el 1-1 pero, lejos de una reacción celeste, el partido se calmó bajo la intensa lluvia. Demasiado incluso se relajó el Celta, que encajó el 1-2 de Raúl García en un despiste atrás.

A los de Claudio Giráldez les entraron las prisas por salvar el encuentro, mirando a Iago Aspas pero sin sorprender a un Herrera que culminó un buen partido. El efecto Fer López tampoco se dejó notar en un Celta que, con un ojo en la Liga Europa, empieza a dejarse muchos puntos en Liga, mientras Osasuna va para arriba.