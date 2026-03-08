El Racing acerca el ascenso, el Dépor falla y Las Palmas se viene arriba

Racing de Santander - Córdoba - LALIGA

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander cumplió (4-3) con el liderato ante el Córdoba este domingo en la jornada 29 de LaLiga Hypermotion y el Deportivo de La Coruña perdió (0-2) con el Granada, mientras que la UD Las Palmas goleó (4-0) al Ceuta para meter presión arriba.

Los de José Alberto vencieron ante su público con pegada ante un conjunto andaluz que no lo puso fácil, y que de hecho se adelantó con el 0-1 de Trilli. La reacción cántabra fue inmediata y oportuna con Andrés Martín, y en el inicio del segundo tiempo fueron claves también las dianas de Manu e Iñigo Vicente.

Sin embargo, Isma Ruiz recortó para el Córdoba y el intercambio de golpes final, con Andrés Martín de ídolo de El Sardinero, dejó tres puntos más cerca de Primera al Racing. Los de Santander sumaron 56 puntos, por los 49 de Castellón, un Almería que juega este lunes contra la Cultural y Leonesa, y un Dépor que cayó en casa.

El conjunto gallego se vio superado por un Granada que reaccionó en una plaza importante a sus últimos malos resultados. El tanto inicial de José Arnáiz incomodó a los locales y los de Pacheta controlaron el encuentro en el segundo tiempo, hasta la sentencia de Jorge Pascual, fallando el Deportivo al ascenso directo.

Además, Las Palmas, 48 puntos, regaló una goleada a su afición en sesión matinal para recuperar fuera en el sueño de volver a Primera. El segundo triunfo seguido, siete goles en las dos últimas jornadas, tuvo la firma del gran momento de Manu Fuster, golazo antes del descanso, Taisei Miyashiro (2) y Jonathan Viera, que frenaron a un Ceuta que venía peleando por el 'Top 6'.

Mientras, el Sporting perdió otro poco de vista la zona de arriba con la derrota (1-0) ante un Andorra que alejó la parte baja con la tercera victoria seguida, gracias a un disparo de Yeray Cabanzón, desviado por Jesús Bernal sin querer a su propia portería, en el minuto 94. Por otro lado, el Eibar terminó de alejarse de la quema con su primera victoria a domicilio de la temporada, ante un Leganés (0-1) a tres puntos del descenso.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 29 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Cádiz - Zaragoza 0-1.

-Sábado.

Huesca - Albacete 0-0.

Real Sociedad B - Castellón 4-2.

Burgos - Mirandés 2-0.

Málaga - Valladolid 3-3.

-Domingo 8.

Las Palmas - Ceuta 4-0.

Andorra - Sporting de Gijón 1-0.

Leganés - Eibar 0-1.

Racing de Santander - Córdoba 4-3.

Deportivo de La Coruña - Granada 0-2.

-Lunes 9.

Almería - Cultural Leonesa 20.30.