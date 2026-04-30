Racing, Almería y Deportivo quieren una jornada sin sobresaltos ante rivales de la parte baja

Racing de Santander - Almería - LALIGA

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander recibe este domingo al Huesca en los campos de sports de El Sardinero (14.00 horas), en la jornada 38 de LaLiga Hypermotion, un encuentro en el que los cántabros quieren volver a la senda del triunfo para mantenerse en el liderato, mientras que el Almería, segundo, busca mantener su puesto de ascenso directo a costa de hundir al Mirandés, con Deportivo y Castellón apretando por atrás.

Mantener distancia de más de un partido con el tercer clasificado. Ese es el principal objetivo del Racing de Santander este domingo en su partido ante el Huesca. Los cántabros, que vienen de empatar en Ceuta (0-0) en la pasada jornada, han visto como el Almería reducía a dos puntos su distancia, aunque aprovecharon también el empate del Deportivo para mantenerse firmes con respecto al tercer puesto.

Ahora, ante un Huesca que se ha metido de lleno en la lucha por la permanencia después de imponerse en el derbi aragonés, quieren seguir haciendo de El Sardinero el fortín que les acerque a la Primera División. Con su público han ganado seis de los últimos siete partidos que han disputado, aunque no han podido superar al Huesca en ninguna de las últimas tres visitas de los alto aragoneses --dos empates y una derrota--. Por su parte, el Huesca podría salir del descenso si pone fin a una racha de nueve jornadas sin ganar a domicilio --ocho derrotas--.

Por su parte, la UD Almería tendrá que esperar hasta el lunes para mantener su condición de segundo clasificado de LaLiga Hypermotion. Los indálicos cerrarán la jornada en casa frente a un Mirandés que se ha aferrado a la lucha por mantener la categoría después de su victoria frente a la Cultural Leonesa. Ahora, se encuentran a dos puntos del Cádiz, mismas unidades que separan al Almería del tercer puesto, por lo que los tres puntos son importantísimos para ambos.

Y el que antes arrancará la jornada 38 de los candidatos al ascenso directo será el Deportivo de la Coruña que recibirá este viernes en Riazor al Leganés. Los gallegos, que perdieron la segunda plaza tras empatar en El Plantío, quieren meter presión a sus rivales con una victoria que les devolvería, al menos de manera momentánea, a la segunda plaza. Además, su rival, que no gana fuera de casa desde el pasado 4 de enero, no tiene tanta urgencia clasificatoria, ya que tiene seis de renta con el descenso.

En cuanto al resto de equipos que luchan por puestos de 'playoffs', el Castellón, con posibilidades de acabar la jornada igualado a puntos con la segunda plaza, recibe el sábado a un Córdoba que, tras cuatro victorias seguidas, apura sus opciones de luchar por el Top 6. En Ipurua, Eibar, séptimo, y Málaga, octavo, vivirán un duelo directo en el que el perdedor, en caso de haberlo, puede salir muy damnificado. Un encuentro en el que los locales quieren seguir con una racha que les ha permitido sumar 26 de los últimos 30 puntos en juego.

Ya el domingo, el Burgos viajará a San Sebastián para medirse a una Real Sociedad B necesitada de buenos resultados con el objetivo de prolongar la mala racha de los 'txuri urdin', que ha sumado un punto de los últimos 24 en juego; y Las Palmas recibirá a un Real Valladolid en tierra de nadie con la misión de sumar tres puntos que le afianzarían en los puestos de 'playoffs' así como les metería de lleno en la lucha por el ascenso directo.

En la lucha permanencia, se antojan vitales los compromisos de Real Zaragoza y Cádiz. Los maños buscarán volver a la senda del triunfo en casa frente a un Granada sin nada en juego, mientras que el Cádiz, que marca la permanencia con tan sólo dos puntos de distancia, luchará por acabar una dinámica de siete derrotas consecutivas en su visita a la Cultural Leonesa, colista.

HORARIOS DE LA JORNADA 38 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 1.

Andorra - Albacete16.15 horas.

Deportivo de la Coruña - Leganés18.30 horas.

Real Zaragoza - Granada21.00 horas.

Sábado 2.

Cultural Leonesa - Cádiz16.15 horas.

Castellón - Córdoba18.30 horas.

Eibar - Málaga21.00 horas.

Domingo 3.

Racing de Santander - Huesca14.00 horas.

Sporting - Ceuta16.15 horas.

Real Sociedad B - Burgos18.30 horas.

Las Palmas - Real Valladolid21.00 horas.

Lunes 4.

Almería - Mirandés20.30 horas.