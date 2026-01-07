Racing-Barcelona, Albacete-Real Madrid y Deportivo-Atlético, en octavos de Copa

Archivo - Detail of the Copa del Rey trophy during the draw of round of 8 for Copa del Rey celebrated at Ciudad de futbol de Las Rozas in Madrid on January 20, 2025, in Las Rozas, Spain. - Guillermo Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

LAS ROZAS (MADRID), 7 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid han quedado emparejados respectivamente con el Racing de Santander, el Albacete Balompié y el Deportivo de La Coruña, todos equipos de LaLiga Hypermotion, en los octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-2026, según ha deparado el sorteo celebrado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El resto de emparejamientos de este cruce, que será a partido único y se disputará entre el 13 y el 15 de enero, medirán a la Cultural y Deportiva Leonesa y al Athletic Club, al Burgos CF y al Valencia CF, al Real Betis y al Elche CF, a la Real Sociedad y a Osasuna y al Deportivo Alavés y al Rayo Vallecano.