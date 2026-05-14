El Racing busca culminar un ascenso que sólo Almería y Deportivo pueden impedir

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MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander recibe este sábado al Real Valladolid en los campos de sports de El Sardinero, en la jornada 40 de LaLiga Hypermotion, un partido en el que los cántabros podrían certificar su regreso a Primera División, para lo que necesitarían ganar el partido y que el Deportivo de la Coruña o la UD Almería no logren los tres puntos en sus duelos ante el Andorra y Las Palmas, respectivamente.

Los campos de sports de El Sardinero puede celebrar este sábado el regreso de su equipo a Primera División. Un ascenso matemático que para producirse, además de necesitar el que sería el cuarto triunfo consecutivo del Racing en casa, debería contar con el empate o la derrota de la UD Almería en su encuentro, que se disputa simultáneamente, en casa frente a la UD Las Palmas, que está inmersa en la lucha por los puestos de 'playoffs'.

De hecho, el encuentro el UD Almería Stadium se presenta como el más interesante de la jornada, así como el que más equipos involucra en la lucha por el ascenso. Los indálicos, que vienen de cortar su racha de tres victorias seguidas con un empate en El Plantío, son terceros igualados a puntos con el Deportivo, que es segundo, por lo que están obligados a sumar de tres en tres si quieren mantener intactas sus opciones de ascenso directo.

Pero enfrente tendrán a un equipo canario al que le urge levantarse de la goleada encajada en Andorra (5-1) la pasada jornada, ya que otro tropiezo seguido podría costarle abandonar el Top 6 de la clasificación a falta de sólo dos jornadas para el final de Liga. Eso sí, los de Luis García, que seguirá sin poder contar con Jonathan Viera, deberán dejar atrás su irregular rendimiento lejos del estadio de Gran Canaria, ya que sólo han sumado tres de los últimos 15 puntos en juego.

Y ese primer condicionante se cumple, el ascenso estaría en la mano del Racing de Santander. Los de José Alberto López quieren volver a la máxima categoría del fútbol español 15 años después, y el camino es claro: ganar al Real Valladolid. No parece la empresa más complicada puesto que han demostrado su buen hacer en casa durante todo el curso, y enfrente tendrán a un equipo que se encuentra ya matemáticamente salvado, así como sin opciones de 'playoffs'.

Tres puntos racinguistas que también se podrían convertir en ascenso en la jornada dominical, en el caso de el Almería ganara. Para que eso ocurriera, el Deportivo de la Coruña, segundo igualado a puntos con los almerienses, no tendría que pasar del empate frente al siempre peligroso Andorra, que ha demostrado con goleadas a equipos como Las Palmas (5-1), Leganés (0-4) o Racing de Santander (6-2) que son uno de los conjuntos más en forma en este final de temporada.

En cuanto a la lucha por las posiciones de 'playoffs', el Castellón, sexto, vivirá un duelo clave este viernes en Castalia frente a un Cádiz que necesita puntuar cuanto antes para alejar un fantasma del descenso que es cada vez mayo. También el viernes, el Córdoba intentará seguir apurando sus mínimas opciones de jugar la promoción de ascenso buscando sumar frente al Albacete la que sería su séptima victoria consecutiva.

El resto de aspirantes entrarán en juego en la jornada sabatina. El Málaga, que es cuarto y sólo dos puntos por encima del séptimo puesto, visitará Ceuta para aumentar su racha a tres victorias consecutivas, mientras que el Eibar, ante la Cultural Leonesa, que puede confirmar su descenso a Primera RFEF, y el Burgos, ante el Granada, ambos a domicilio, buscarán una victoria que podría auparlos al Top 6.

En cuanto a la permanencia, el Mirandés, que visita a un Real Sociedad B salvada, y el Huesca, que hará lo propio frente a un Leganés sin nada en juego, querrán aprovechar el difícil compromiso del Cádiz para acercarse a la salvación.

PROGRAMA DE LA JORNADA 40 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 15.

Castellón - Cádiz20.30 horas.

Córdoba - Albacete21.00 horas.

Sábado 16.

Real Sociedad B - Mirandés14.00 horas.

Ceuta - Málaga16.15 horas.

Cultural Leonesa - Eibar16.15 horas.

Racing de Santander - Real Valladolid18.30 horas.

Almería - Las Palmas18.30 horas.

Granada - Burgos18.30 horas.

Domingo 17.

Deportivo de la Coruña - Andorra14.00 horas.

Real Zaragoza - Real Sporting21.15 horas.

Lunes 18.

Leganés - Huesca20.30 horas.