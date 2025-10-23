El Racing busca vengarse del Mirándes y seguir en el liderato

Archivo - Inigo Vicente of Real Racing Club de Santander celebrates after scoring the team's first goal during the LaLiga Hypermotion match between Racing Santander and CD Mirandes at Campos de Sport de El Sardinero on June 8, 2025, in Santander, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing Club de Santander se enfrentará en esta undécima jornada de LaLiga Hypermotion al CD Mirándes, equipo que le eliminó la temporada en las semifinales de los 'playoffs', por lo que el conjunto cántabro buscará vengarse en el duelo de este sábado (21.00 horas) y así mantener el liderato, al que aspiran hasta cuatro equipos en caso de que no consiga la victoria.

La plantilla de José Alberto López guarda muy mal recuerdo de aquella eliminatoria, en la que el Mirandés fue superior y dejó al conjunto verdiblanco sin el sueño de volver a Primera División. Este sábado volverán a verse las caras con el equipo 'jabato', aunque lo harán en el Estadio de Mendizorroza y no en Anduva, donde el Racing cayó goleado (4-1) en el partido de vuelta.

Con el objetivo de vengarse de esta dura eliminación, el equipo cántabro buscará la victoria y así poder mantener la primera posición, que obtuvieron la última jornada tras vencer al Deportivo de la Coruña por 2-1. Este triunfo y la derrota del Cádiz CF (1-3) frente al Burgos CF permitieron al Racing volver al liderato de LaLiga Hypermotion.

Este tropiezo hizo que el conjunto gaditano pasase del primer puesto al tercero, siendo superado también por la UD Las Palmas. El conjunto dirigido por Luis García se encuentra en un gran estado de forma tras un inicio de temporada difícil y podría asaltar el liderato de manera provisional en caso de ganar el encuentro de este viernes (20.30 horas) frente a la SD Huesca.

Mientras que el Cádiz se medirá este sábado (18.30 horas) al Granada CF en el Estadio Nuevo Los Cármenes. El equipo granadino buscará salir del descenso en este derbi andaluz, que hace dos temporadas se disputaba en Primera División y que será uno de los partidos de la jornada de LaLiga Hypermotion.

Los otros dos equipos con opciones de asaltar el liderato son el Deportivo de la Coruña y la UD Almería, ambos con 16 puntos por los 19 que tiene el Racing de Santander. El conjunto gallego se enfrentará en el último partido de la jornada al Real Valladolid en su regreso a Riazor, donde intentará romper su racha de cinco partidos sin ganar.

Por su parte, el Almería recibirá al CD Castellón, equipo que le goleó (2-5 y 4-1) en los dos enfrentamientos de la temporada pasada. Aunque para el duelo este domingo (18.30 horas) el técnico Pablo Hernández no podrá contar con dos jugadores titulares como Ronaldo y Alberto Jiménez, tras ambos ser expulsados en derrota (0-1) frente al Albacete BP.

A la misma hora debutará Rubén Sellés en el banquillo del Real Zaragoza. El entrenador valenciano no tendrá un debut nada sencillo, ya que visitará al Real Sporting de Borja Jiménez, quien ha ganado sus dos primeros partidos ante dos equipos complicados como el Real Valladolid y el Racing de Santander.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 11 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes 24.

SD Huesca - UD Las Palmas 20.30 horas.

Sábado 25.

Cultural y Deportiva Leonesa - AD Ceuta FC 14.00 horas.

Albacete BP - Córdoba CF 16.15 horas.

SD Eibar - CD Leganés 16.15 horas.

Burgos CF - Real Sociedad B 18.30 horas.

Granada CF - Cádiz CF 18.30 horas.

CD Mirandés - Real Racing Club 21.00 horas.

Domingo 26.

Málaga CF - FC Andorra 14.00 horas.

Real Sporting - Real Zaragoza 18.30 horas.

UD Almería - CD Castellón 18.30 horas.

RC Deportivo - Real Valladolid CF 21.00 horas.